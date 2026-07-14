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台積電（2330）法說會前夕台股為何今才「放推」？網曝真相：累積韭菜

聯合新聞網／ 綜合報導
網友納悶台股未如過往撐到台積電法說會結束便盤中轉弱，眾多留言指出短線走勢可能與期貨壓低結算有關，且目前僅是放推台積電以外的個股。圖／聯合報資料照片
網友納悶台股未如過往撐到台積電法說會結束便盤中轉弱，眾多留言指出短線走勢可能與期貨壓低結算有關，且目前僅是放推台積電以外的個股。圖／聯合報資料照片

台股14日盤中明顯走弱，有網友在PTT發文直呼看不懂，認為美股韓股早已率先下跌，台股先前卻持續靠台積電撐住指數，原本以為至少會等到台積電法說會結束後才放手，沒想到就在法說前兩天突然轉弱。

原PO表示，自己做股票已有好幾年，過去台股不是跟著美股走，就是由台積電撐到重要事件結束後才出現明顯變化，但這次既沒有提早跟跌，也沒有一路撐到法說結束，讓他忍不住問：「為什麼台股要死撐到今天才放推？」

貼文曝光後，不少網友將焦點放在期貨結算，留言「明天結算」、「壓低結算而已」、「空單還沒佈滿倉」，認為短線走勢可能與結算行情有關。也有人形容這波是「鈍刀子割肉」，先讓市場維持信心，再一次加大跌勢。

另一派網友則認為，台股其實還沒有完全放推，因為台積電跌幅仍相對有限，有人直言「沒有放推，是放推除了GG以外的」，也有人指出，若台積電真的全面走弱，指數跌幅可能不只眼前看到的程度。

討論中也出現不少酸語，有人留言「先給你希望你才會繼續加碼或死抱」、「累積韭菜唄」、「這樣才能騙到你啊」，但也有網友提醒，市場本來就不會照固定劇本走，與其猜測誰在撐盤或放推，不如重新檢視部位與風險。

編按：「放推」源自網路遊戲術語（放棄防守、讓敵方直接推塔），在日常生活中指「放棄掙扎、徹底擺爛、隨它去吧」的心態。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 韓股 美股 法說會 2330台積電

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