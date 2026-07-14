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台積電（2330）老舊設備變現賣世界先進！楚狂人揭利多：資金重壓最賺錢地方

聯合新聞網／ 玩股網
楚狂人分析台積電停產部分舊廠並變賣老舊設備，將資本支出集中於先進製程，展現極佳的資本紀律並構築未來護城河。圖／路透
楚狂人分析台積電停產部分舊廠並變賣老舊設備，將資本支出集中於先進製程，展現極佳的資本紀律並構築未來護城河。圖／路透

楚狂人在影音內容中指出，台積電（2330）近期做出了一項鮮少被大眾討論的決策，即主動放棄老舊產能，並將設備變現賣給世界先進（5347），藉此將所有資源全力集中在先進製程。他針對這項動作解析了台積電的兩大未來利多：

第一個利多是「斷尾求生」

台積電已經通知客戶，晶圓二廠和晶圓五廠將在2027年底停產，並計畫將部分老舊設備以6億多到7億元的價格出售給世界先進。這項舉動代表台積電對舊產能的態度非常果斷，一能回收就立刻回收並直接變現，以便將資金拿去投資在更具獲利空間的地方。

第二個利多是「資本紀律」

台積電在2026年的全年資本支出高達520億到560億美元，其中有近八成集中在先進製程，而特殊製程則僅剩下大約一成；從這項資金分配可以看出，台積電幾乎將所有資金全數壓在最賺錢的領域。

楚狂人強調，台積電選擇砍掉成熟製程的老舊設備並全力拚先進製程，這項策略反而會是未來台積電最被市場低估的真正護城河。

◎本文獲「玩股網」授權改寫。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

2330台積電 世界先進

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