國安基金第9次護盤大賺99.32億！鄉民驚呼：根本抄底基金

國安基金第9次護盤績效出爐，自2025年4月進場、一路到2026年5月完成退場，最終以122.50億元買股成本，繳出99.32億元淨利，引發PTT股民熱烈討論，不少人直呼「有夠猛的操盤」、「賺爛了」。

這次國安基金安定市場期間為2025年4月9日至2026年1月12日，共279日；之後自2026年1月13日起分批處分持股，直到5月6日完成退場。處分持股取得221.10億元現金收入，買賣股票處分淨利為98.60億元。

若加計1.98億元現金股利，再扣除1.08億元融資利息及0.18億元相關費用，總計淨利達99.32億元。以122.50億元買股成本計算，單純以淨利對成本換算，報酬幅度約達81%，也難怪原PO笑稱「略輸少年股神一點」。

國安基金指出，進場前台股受到美國對等關稅政策衝擊，2025年4月7日重挫2,065.87點，隔日再跌772.4點；直到2026年1月12日退場時，加權指數已來到30,567.29點，期間累計上漲12,107.34點、漲幅65.59%。後續處分期間，大盤仍持續上漲，並未因國安基金賣股出現明顯負面影響。

消息曝光後，PTT網友紛紛留言「國安基金真的猛」、「名義護盤實際抄底」、「國家認證的噴」，也有人認為國安基金實際投入僅122億元，真正影響市場的是進場訊號與信心效果。不過也有網友提醒，國安基金本來就不是以獲利為主要目的，這次大賺只能算是完成穩定市場任務後的額外成果。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。