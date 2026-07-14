快訊

宜蘭秘境「海岸鞦韆」驚現腐敗男屍 遊客循臭味進帳篷崩潰報警

子瑜真的要離開JYP了！韓媒：雙方已達成共識不續約

台股血洗1500點、連破45K、44K 兩大關卡！後市怎麼走、專家全說了

聽新聞
0:00 / 0:00

國安基金第9次護盤大賺99.32億！鄉民驚呼：根本抄底基金

聯合新聞網／ 綜合報導
國安基金第9次護盤以122.50億元買股，退場後總計淨賺99.32億元，PTT網友直呼「根本抄底基金」。記者余承翰／攝影
國安基金第9次護盤以122.50億元買股，退場後總計淨賺99.32億元，PTT網友直呼「根本抄底基金」。記者余承翰／攝影

國安基金第9次護盤績效出爐，自2025年4月進場、一路到2026年5月完成退場，最終以122.50億元買股成本，繳出99.32億元淨利，引發PTT股民熱烈討論，不少人直呼「有夠猛的操盤」、「賺爛了」。

這次國安基金安定市場期間為2025年4月9日至2026年1月12日，共279日；之後自2026年1月13日起分批處分持股，直到5月6日完成退場。處分持股取得221.10億元現金收入，買賣股票處分淨利為98.60億元。

若加計1.98億元現金股利，再扣除1.08億元融資利息及0.18億元相關費用，總計淨利達99.32億元。以122.50億元買股成本計算，單純以淨利對成本換算，報酬幅度約達81%，也難怪原PO笑稱「略輸少年股神一點」。

國安基金指出，進場前台股受到美國對等關稅政策衝擊，2025年4月7日重挫2,065.87點，隔日再跌772.4點；直到2026年1月12日退場時，加權指數已來到30,567.29點，期間累計上漲12,107.34點、漲幅65.59%。後續處分期間，大盤仍持續上漲，並未因國安基金賣股出現明顯負面影響。

消息曝光後，PTT網友紛紛留言「國安基金真的猛」、「名義護盤實際抄底」、「國家認證的噴」，也有人認為國安基金實際投入僅122億元，真正影響市場的是進場訊號與信心效果。不過也有網友提醒，國安基金本來就不是以獲利為主要目的，這次大賺只能算是完成穩定市場任務後的額外成果。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

國安基金

延伸閱讀

台指期正價差衝400點！他憂00631L、00685L轉倉成本：一年恐多出逾一成

Meta出租算力是退燒訊號？法人駁：完全錯誤！看懂009819算力與電力布局紅利

四貸同堂炒股...00631L規模衝破2200億！懶錢包示警「股災恐跌8成」：盲目長抱大失血

ABF載板史詩級缺貨潮要來了？外資狂升目標價 網卻全喊「出貨文」

相關新聞

國安基金第9次護盤大賺99.32億！鄉民驚呼：根本抄底基金

國安基金自2025年4月進場護盤，最終獲利99.32億元，報酬幅度達81%。此舉引發PTT網友熱烈討論，紛紛稱讚國安基金「猛」，並認為其實際影響是建立市場信心。

ABF載板史詩級缺貨潮要來了？外資狂升目標價 網卻全喊「出貨文」

ABF載板市場面臨史詩級缺貨潮，高盛預測缺貨情況可能持續超過30個月，並將數家台廠目標價大幅上調。儘管市場展望樂觀，PTT網友卻對外資調升反應保守，多數留言集中於「出貨」警示。

記憶體產能恐供過於求？陳重銘點出大廠擴產危機：別被漂亮財報矇蔽

記憶體產能恐供過於求？陳重銘警告投資人，盡管三星第二季財報亮眼，其股價卻因市場對未來預期不佳而下滑。分析指出，AI伺服器需求、漲價瓶頸及產能擴張是當前的隱憂。

群創追高套牢！網酸「利多連發才進場」：散戶暴增恐是警訊

群創(3481)近期因面板、先進封裝等題材受到市場關注，先前一名投資人在Dcard表示持有3張群創，擔心追高被套，於PTT股板引發熱議。這次網友討論焦點不再只是群創能否解套，而是散戶是否總在股價大漲、利多連發後才進場，以及社群上高喊目標價的言論，是否反而成為行情轉折的警訊。

台指期正價差衝400點！他憂00631L、00685L轉倉成本：一年恐多出逾一成

台指期近期正價差持續擴大，7月與8月契約價差一度逼近400點，引發不少槓桿型ETF及期貨投資人關注。一名PTT網友發文詢問，距離結算僅剩兩天，面對如此高的正價差是否只能硬著頭皮轉倉，也好奇元大台灣50正2等槓桿ETF是否同樣會受到影響。貼文曝光後，網友紛紛解析正價差形成原因，並討論槓桿ETF長期持有的隱藏成本。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。