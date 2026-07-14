ABF載板史詩級缺貨潮要來了？外資狂升目標價 網卻全喊「出貨文」

AI需求持續升溫，ABF載板市場再傳缺貨警報。高盛在最新「亞洲科技產業」報告中指出，AI ASIC與伺服器CPU載板需求比預期更強，ABF載板交期已從年初的3至4個月，拉長至目前的12個月，缺貨情況可能持續超過30個月。

在產業展望轉趨樂觀下，高盛一口氣上調南電、景碩、欣興與臻鼎-KY四檔台廠目標價。其中南電目標價由1,115元調升至2,310元，並列為首選；景碩由555元升至1,120元，欣興由630元升至1,140元，臻鼎-KY則由388元升至824元。

高盛預估，ABF載板在2026年下半年、2027年及2028年的缺貨率，將分別達14%、34%及51%。自2026年第3季起至2027年底，長約價格每季可能上漲10%至15%，現貨價格漲幅更可能超過20%，進一步推升台系載板廠毛利率與獲利表現。

此外，高盛也把2025年至2028年ABF全球市場規模的年複合成長率，從原先預估的33%大幅上調至62%，預計市場規模將由2025年的77億美元，成長至2028年的330億美元。AI伺服器與通用伺服器CPU載板，預估也將逐年提高在整體需求中的比重。

不過，PTT網友看到外資大幅調升目標價後，反應卻相當保守，留言幾乎被「史詩級出貨」洗版。有人直呼「外資報告就只是騙你去買」、「產業缺貨但是法人滿手貨」，也有人提醒，過去記憶體、被動元件出現缺貨與漲價消息後，股價未必同步走強，顯示市場對聳動報告仍抱持高度戒心。

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