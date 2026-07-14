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記憶體產能恐供過於求？陳重銘點出大廠擴產危機：別被漂亮財報矇蔽

聯合新聞網／ 綜合報導
陳重銘解析記憶體大廠的財報與股價走勢，提醒投資人應注意市場需求減少、漲價力道趨緩與產能擴產等實質隱憂。中央社
陳重銘解析記憶體大廠的財報與股價走勢，提醒投資人應注意市場需求減少、漲價力道趨緩與產能擴產等實質隱憂。中央社

不敗教主陳重銘在影音內容中指出，韓國股市單日大跌快9%，其中三星下跌10%、海力士更重挫15%。對此，他提醒投資人「千萬不可以幻覺思考」，並針對記憶體族群的未來走勢進行深入解析。

陳重銘表示，雖然三星先前公告的第二季獲利表現大好，營益率甚至超過五成，但公告當天的股價卻呈現下跌。他解釋，這是因為三星今年股價已經漲了超過150%，許多投資人選擇在好消息出盡時獲利了結。他強調，股價反映的是未來，並非現在表現好就可以，而是要看未來預期會不會更好；若未來預期不佳，自然會有人提早跳車。

針對記憶體族群的隱憂，陳重銘分析目前市場上比較擔心三件事情。

第一，AI伺服器的需求真的有那麼多嗎？

他指出，在價格昂貴的情況下，需求一定會減少，這是必須要注意的風險。

第二，漲價趨勢能否延續？

陳重銘引述數據說明，三星第一季價格上漲了九成，但第二季漲幅降至五到六成，第三季則僅剩兩成，顯示漲價力道已經逐漸面臨漲不大動的瓶頸。

第三，也是市場最關心的產能擴產問題。

他點名三星、海力士以及美光等大廠若拼命擴產，將來恐面臨被產能淹死的供給過剩危機。

至於國內記憶體大廠的表現，陳重銘提到，南亞科雖然當日股價下跌，但公告的財報同樣相當漂亮，毛利率從上一季的67.9%大幅成長到79.5%。

然而若仔細檢視細節，南亞科的獲利成長最主要是因為售價上漲了六成，實際上銷售的記憶體單元數量並沒有增加，這也是投資人必須留意的警訊。

◎感謝 不敗教主-陳重銘 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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