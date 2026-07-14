正二短線操作想無腦賺？過來人曝「獲利做法」：手上現金充足是關鍵

長期投資過程相對乏味，一名網友近日在Dcard股票板發文表示，自己原本會拿約兩成資金操作個股短線，但因經常陷入小賺大賠，開始考慮改以台股正二ETF進行分批買進、反彈出場，希望建立一套不預測漲跌的紀律操作法。貼文曝光後，引發網友討論，有人認為少量操作可增加投資樂趣，也有人提醒，所謂「無腦賺」並不存在，頻繁進出反而可能拉低整體報酬。

原PO表示，自己規劃將100萬元拆成25份，每份4萬元，先買進第一筆部位，之後正二每下跌4%便加碼一份，待帳面獲利達3%至4%時全部出清，再重新開始下一輪。他提出兩種建倉方式，一是按照固定價格間距買進，優點是即使腰斬仍有資金加碼，但資金使用效率較低；另一種則是以持有成本下跌4%為加碼依據，雖能較快攤低成本，卻可能在單邊下跌時迅速耗盡資金。

部分網友認為，若原PO只是拿少量資金增加投資樂趣，這類策略並非完全不可行，但20%的配置可能仍偏高，建議壓低至總資產5%至10%，並事先設定整體停損。有留言指出，若堅定看多，愈往下加碼的金額反而應逐步提高，同時必須規劃當短線資金虧損達一定比例時，是全數停損、減碼一半，還是暫停操作，避免最後陷入無限攤平。

也有實際採取類似策略的網友分享，自己將資產分為長線與短線兩組，短線以正二搭配技術指標操作，今年已有不錯的實現獲利；另有人表示，利用大跌分批買進、反彈5%至10%陸續出場，確實可能在震盪行情中獲利，但前提是手上必須保留充足現金，否則若市場持續下跌，可能很快失去加碼能力。

不過，反對者認為，原PO只是把投資當成手遊，為了尋求刺激而增加交易次數，未必能提高報酬，甚至可能「做越多、錯越多」。有人直言，若只是追求刺激，不如直接去賭場；也有人提醒，正二遇到長時間下跌或盤整時，可能一路加碼到資金用盡，最後只能被迫等待。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。