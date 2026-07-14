群創追高套牢！網酸「利多連發才進場」：散戶暴增恐是警訊

群創(3481)近期因面板、先進封裝等題材受到市場關注，先前一名投資人在Dcard表示持有3張群創，擔心追高被套，於PTT股板引發熱議。這次網友討論焦點不再只是群創能否解套，而是散戶是否總在股價大漲、利多連發後才進場，以及社群上高喊目標價的言論，是否反而成為行情轉折的警訊。

根據媒體報導，群創股民因股價震盪，擔心買在相對高點，不知道要等多久才會上漲。部分網友提醒不要追高，也有人認為若看好基本面與相關題材，長期仍有機會獲利。另有投資人建議觀察營收、籌碼與股價整理情況，再決定是否續抱，討論呈現看多與看空兩派意見。

一名網友在PTT分享新聞，他則明顯偏向看空，認為群創在10多元、20多元時，市場多數人並不願意買進，直到股價大漲、利多接連曝光、散戶人數明顯增加後，才開始有人高喊要長期投資，讓他直呼「真的讓我肚子痛」。他也提醒投資人，若有人在群創60至70元附近才鼓吹買進面板股，就應提高警覺，並以過去友達股價創高後仍有人持續喊多的案例作為借鏡。

不少網友認同利多不漲、成交量放大及社群散戶快速增加，可能是籌碼轉亂甚至主力出貨的訊號。有人表示，群創多次挑戰高點後遭到賣壓壓回，若苗頭不對就應調整持股，而不是套牢後才改口長期投資；也有人分享已在高檔獲利出場，將資金轉往合晶、南茂等其他標的，認為投資重點應是資金效率，而非對單一股票產生信仰。

不過，也有不少留言質疑原PO的操作紀錄與說法，對其反覆使用「我們的人」、聲稱群體已提前離場等內容抱持懷疑，甚至批評其對帳單與圖片來源不明。另有網友認為，群創短線雖弱，但若成本較低、未使用槓桿，仍可等待產業循環或技術題材發酵。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。