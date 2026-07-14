台指期正價差衝400點！他憂00631L、00685L轉倉成本：一年恐多出逾一成

台指期近期正價差持續擴大，7月與8月契約價差一度逼近400點，引發不少槓桿型ETF及期貨投資人關注。一名PTT網友發文詢問，距離結算僅剩兩天，面對如此高的正價差是否只能硬著頭皮轉倉，也好奇元大台灣50正2等槓桿ETF是否同樣會受到影響。貼文曝光後，網友紛紛解析正價差形成原因，並討論槓桿ETF長期持有的隱藏成本。

原PO表示，目前台指期7月、8月契約正價差已來到約400點，換算接近1%，因此擔心若此時轉倉，成本將大幅增加，也詢問是否有機會等到結算日前價差縮小再操作。此外，他也好奇00631L、00685L等正二ETF是否同樣必須承擔轉倉成本，還是基金經理人有其他方式降低正價差帶來的影響。

多數網友指出，正二ETF本質上持有大量台指期部位，因此無法避開轉倉成本，只要持續持有期貨，就必須按照市場價格完成轉倉。有網友形容，正價差可視為槓桿操作的「資金成本」，過去市場常見逆價差時，轉倉甚至有機會「回血」，但近年隨著市場結構改變，正價差已成常態，長期下來確實會侵蝕報酬。

不少留言更將矛頭指向近年規模快速成長的正二ETF。有人認為，大量槓桿ETF固定轉倉，使近月期貨需求大增，進一步推升正價差，因此不少投資人估算，目前正二ETF每年光是轉倉成本可能就高達6%至10%以上，若槓桿需求不高，甚至直接融資買現股，成本可能比長抱正二ETF更低。也有網友提醒，基金經理人通常會分批、提早轉倉，而非等到最後一天一次完成，以降低成本衝擊。

此外，也有部分投資人分享自身操作經驗，認為若自行交易期貨，應提早在價差較小時轉倉，而不是等到最後幾天才與市場大量買盤競價。另有人指出，正價差終究是市場供需形成，並非管理費或額外內扣，而是持有期貨本身必須承擔的成本。整體而言，討論最終聚焦於正二ETF並非沒有代價，在市場持續維持高正價差環境下，轉倉成本已成為長期投資不可忽視的重要因素。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。