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股票送小孩免稅就不用申報？蘇家宏律師揪兩大錯誤認知：手機按一按根本沒用

聯合新聞網／ 張家麒
台股大盤今大漲破四萬點。記者曾原信／攝影 曾原信
台股大盤今大漲破四萬點。記者曾原信／攝影 曾原信

許多父母規劃運用每年的免稅額度將股票資產移轉給子女，針對網友高度關切的股票贈與常見問題，蘇家宏律師在影音內容中逐一進行了解答與宣導。

針對「是否能透過手機APP操作直接把股票贈與給小孩」的疑問，蘇家宏律師明確表示「不行」。

他指出，股票贈與涉及法定程序，無法靠手機按鍵直接完成。

其次，許多人認為「只要每年的贈與金額不超過244萬元的免稅額，就不用向國稅局申報」，蘇律師對此特別澄清，不論金額多寡，只要辦理股票贈與，都「必須先向國稅局進行申報」，取得相關證明後才能前往券商辦理過戶。

至於有網友提問「想把高價股拆成零股慢慢送是否可行」，蘇家宏律師回應，原則上拆成零股贈與在法律上是可行的，但實務上並沒有這個必要。

此外，他也釐清了一個重要的名詞定義：如果媽媽是「先把股票賣掉，再拿變現後的現金給小孩」，這在法律上的定性屬於「贈與現金」，而不是「贈與股票」。

最後，不少父母擔心「萬一股票送給孩子，孩子一成年就瞞著父母把股票賣掉拿去買跑車該怎麼辦？」蘇家宏律師表示，一旦股票贈與給孩子，所有權就屬於孩子，只要孩子成年了，他當然有權力自行處分財產去買心愛的東西，父母無法干涉；但如果是「未成年」的小孩，原則上變賣股票等處分行為，還是需要先經過父母（法定代理人）的同意才算數。

◎感謝 蘇家宏 律師 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

免稅 股票 國稅局

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