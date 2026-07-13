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領股利是左手換右手？陳重銘駁除息假議題：挑對公司「填息就是淨賺」

聯合新聞網／ 綜合報導
陳重銘反駁領股利是左手換右手的說法，強調只要選對持續獲利、大到不能倒的公司，在股價填息且本金回本後，領到的每筆股利都是實質淨賺。記者曾吉松／攝影
陳重銘反駁領股利是左手換右手的說法，強調只要選對持續獲利、大到不能倒的公司，在股價填息且本金回本後，領到的每筆股利都是實質淨賺。記者曾吉松／攝影

針對市場上「領股利只是左手換右手、根本沒賺」的說法，財經專家陳重銘在影音內容中提出反駁，指出這種觀念並不正確。

他解釋，除息當天股價雖然會扣除配息金額，表面上總資產沒變，但只要公司隨後漲回原股價（完成填息），配發的股利就是實質淨賺；而能否填息的關鍵，就在於企業本身的獲利能力。

陳重銘以自身操作中信金（2891）為例，他從2008年開始長期存股，歷年累積領到的股利至今已高達上千萬元，這意味著當初投入的本金早就已經全數回本。

在保證回本的前提下，今年中信金每股配發2.5元現金股利，讓他再度進帳100多萬元，這些收益便屬於純淨賺的資產。

他透露，目前的滾錢策略是繼續放著核心部位領股利，再將每年領到的百萬現金轉投元大金（2885）、彰銀（2801）等大批標的，擴大複利效果。

陳重銘強調，存股的核心在於挑選「大到不會倒、能持續賺錢並穩定配息」的優質企業，只要挑對公司，股利就能穩穩放入口袋，絕非毫無價值的左手換右手。

◎感謝 不敗教主-陳重銘 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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