台股48,000點震出少年股神？捧1.4億現金買台中豪宅 網酸：這是家裡有金山

台股近期最高衝破48,000點，市場傳出部分高資產投資人開始「股轉房」、把股市獲利轉進豪宅市場。台中西區豪宅「由鉅大恆」今年3月出現一筆總價逾1.4億元交易，買方以全現金購入，總移轉面積含3車位達178.45坪，扣除車位後每坪單價約83.97萬元，單價及總價均創社區次高。

報導指出，買方為住在台北市「西華富邦」的侯姓少年股神，因股市高檔獲利，買下這間豪宅作為父母退休宅。房市業者觀察，目前一般住宅及首購市場買氣仍偏冷，真正明顯承接股市資金的，主要是每戶總價約3億至4億元以上的頂級豪宅客群。

豪宅市場也呈現與一般房市不同的走勢。實價登錄顯示，「西華富邦」今年有16樓戶以3.3億元售出，每坪222.2萬元，另有13樓戶以2.28億元成交，每坪204.5萬元，兩名買方均未申貸。台北市今年前4個月單價200萬元以上豪宅交易量較去年同期減少，但預售屋價格年增1.3%，成屋價格則上漲9.1%，呈現「量縮價漲」。

不過，消息曝光後，PTT網友普遍對「少年股神」說法抱持懷疑。有人直言「本來就住西華富邦？？哇噻」，也有人認為「這是少年股神嗎？ 這是家中有金山吧」，質疑買方原本就具備雄厚財力，未必能代表一般投資人靠這波台股行情翻身買豪宅。

也有網友認為，這類頂級豪宅交易只是少數富人資產配置，不能直接解讀為整體房市回溫，留言指出「新聞特例不能當通例」、「豪宅跟帶動房市是不相關的議題，房市還要低迷一陣子」。從目前資訊來看，股市獲利確實可能流向豪宅，但主要集中在金字塔頂端客群，與一般住宅市場仍是兩套不同的行情。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。