當沖失手連幾萬元都繳不出！年輕股民違約交割大增 一次失誤恐留下5年信用紀錄

台股近期上沖下洗，違約交割案件也跟著增加。券商主管觀察，除了市場關注的億元級案件，第一線更明顯的變化，是只有幾萬元、十幾萬元卻無力交割的小額案件變多，其中不少是近兩年進場、習慣透過當沖以小搏大的年輕投資人。

部分投資人帳戶內可能只有幾萬元，卻因當沖不必事先準備完整買進款項，逐漸養成用小額本金操作較大部位的習慣。行情順風時每天進出看似沒有問題，但若買進後遇到跌停鎖死或流動性快速收縮，無法在收盤前順利賣出，原本準備當天沖銷的部位，就會變成必須支付完整款項的現股買進。

根據統計，六月上市股票違約交割申報金額約28.6億元，創2019年公布相關統計以來單月新高；同月上市股票成交值約29.06兆元。券商主管指出，公開揭露的多是達到門檻的大案，實際上還有大量數萬元至數十萬元的小額違約案件沒有浮上檯面。

違約交割的代價也不只是補不出交割款。券商主管提醒，一旦構成違約交割，可能面臨最高7%違約金、帳戶資產遭強制處分，聯徵信用紀錄也可能被註記長達5年，後續申辦信用卡、房貸都可能受到影響，交易資格也可能遭券商限縮或凍結。

消息曝光後，PTT網友反應兩極，有人直言「少年賭神下課」，也有人認為券商若讓帳戶僅有數萬元的投資人取得較高交易額度，也應重新檢視風控機制。不過，當沖失手最直接的風險仍由投資人承擔，尤其在波動加劇時，沒有足夠現金卻操作大部位，一次跌停或無法出場，就可能從短線交易直接變成違約交割。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。