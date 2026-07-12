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川普放話「千枚飛彈瞄準伊朗」！美伊緊繃爆談判羅生門 網酸：周末炒股高手

聯合新聞網／ 綜合報導
川普宣稱千枚飛彈已瞄準伊朗，並要求伊朗保障荷莫茲海峽暢通、不收通行費及停止攻擊商船，美伊談判與軍事威脅同步升溫。美聯社
川普宣稱千枚飛彈已瞄準伊朗，並要求伊朗保障荷莫茲海峽暢通、不收通行費及停止攻擊商船，美伊談判與軍事威脅同步升溫。美聯社

美國總統川普再度對伊朗放出重話，宣稱已有一千枚飛彈整裝待發並瞄準伊朗，若伊朗政府實現暗殺或企圖暗殺美國總統的威脅，還會有數千枚飛彈接續發射。他並表示，美軍已做好準備，也有能力在一年內徹底殲滅與摧毀伊朗各地區。

伊朗方面態度同樣強硬。三月繼任伊朗最高領袖的穆吉塔巴發文表示，將為哈米尼及最近兩場戰爭的死者復仇，並強調「此一復仇是我們國家的意志，勢必執行」。美伊雙方一邊隔空交火，另一邊卻又傳出可能恢復談判，局勢持續陷入喊話、制裁與談判消息交錯的狀態。

美方目前要求伊朗承諾保持荷莫茲海峽暢通、不收取通行費，也不得再攻擊商船。川普聲稱伊朗已請求繼續談判，但伊朗外交部否認提出談判要求，並反控美國不斷違反六月簽署的十四點諒解備忘錄，雙方對談判進度各說各話。

消息傳回PTT後，不少股民對川普週末再度放話已相當熟悉，有人直言「專門周末搞事 炒股高手 = =」，也有人酸「明天，川：我們達成和平協議…乾」，另有網友表示「每周都有伊朗文」、「每周任務達成」，認為市場對類似警告的敏感度已逐漸下降。

不過，美伊若持續互相施壓，荷莫茲海峽、商船安全與能源價格仍可能成為市場焦點。原PO也指出，布蘭特原油目前卡在75至80美元區間，若衝突持續，原先期待油價下滑、降低升息預期的投資人，恐怕仍要面對更多不確定性。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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