颱風假無風無雨不開盤好無聊！郭哲榮建議跟進美日韓港：股市不應隨地方政府宣布而關門

巴威颱風過境引發台股休市，知名摩爾投顧分析師郭哲榮在直播影音中直言，雖然台北市因颱風宣布放假，但白天平地無風無雨「好無聊」，他身為工作狂依舊進公司上班。

他指出，放颱風假導致台股少了一天的成交量，不僅影響許多靠交易量賺錢的從業人員，若依據富台指與摩台指盤中一度大漲3%來粗略估計，台灣上市櫃總市值與開戶數平均下來，股民因休市一天，每人平均「少賺好幾萬到33.8萬元不等」。郭哲榮表示，政策應該按規矩走，國外如美、日、韓、港的股市多半不會因颱風假而關門，甚至認為證交所未來應考慮取消颱風假。

展望台股下週一（13日）開盤表現，郭哲榮樂觀預估「一定會漲」，主因是週五（10日）美股費城半導體指數大漲3%、納斯達克指數上揚1%，且夜盤台指期一度狂飆600多點、韓國股市也出現2%至3%的反彈。

他坦言，台股在美股大跌時表現相對抗跌，雖然缺點是人家反彈時台灣可能因為「沒跌到」而少了一點彈幅。

針對最新公布的6月營收與產業基本面，郭哲榮特別點名「矽晶圓與中美晶集團」將是下週一的盤面焦點。

他指出，晶圓代工廠世界先進（5347）公布6月合併營收59.81億元創歷史新高，月增40%、年增33%，主因受惠晶圓出貨量增加；同時記憶體大廠群聯（8299）6月營收也高達249億元。不論是晶圓代工成熟製程還是記憶體大廠擴產，最上游的關鍵材料都是矽晶圓，因此最大的受惠者將是環球晶（6488）與中美晶（5483）。

郭哲榮進一步引述國際盤勢佐證，日本矽晶圓巨頭勝高（SUMCO）在國際市場上單日大漲15%，顯示矽晶圓供需極度吃緊。他痛批市面上許多矽光子（CPO）題材股「都是泡沫」，因為有趨勢不代表會賺錢，就像當年的面板產業一樣；相反地，環球晶獲得美光十年大單，且美光宣布在美投資2,500億美元，長期將有40%的記憶體在美生產，矽晶圓需求明確。

若從技術線圖來看，環球晶在2021年曾高達972元，目前股價並未過度高估，對比中美晶在台股兩萬點時也是兩百多元，如今大盤逼近五萬點，中美晶依然在兩百多元，屬於極具優勢的低基期績優股。

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