快訊

苗栗脫離暴風圈！剩7縣市仍受巴威颱風籠罩 降雨熱區往南移動

巴威颱風環流強風豪雨 基隆土泥滑落「大石砸民宅」牆破屋損啟動安置

聽新聞
0:00 / 0:00

颱風假無風無雨不開盤好無聊！郭哲榮建議跟進美日韓港：股市不應隨地方政府宣布而關門

聯合新聞網／ 綜合報導
分析師郭哲榮痛批颱風假無風無雨導致台股休市讓股民少賺，但看好美股費半大漲與日本矽晶圓巨頭勝高暴漲15%，預告周一環球晶、中美晶及世界先進等低基期績優股將迎來補漲。圖／聯合報資料照片
分析師郭哲榮痛批颱風假無風無雨導致台股休市讓股民少賺，但看好美股費半大漲與日本矽晶圓巨頭勝高暴漲15%，預告周一環球晶、中美晶及世界先進等低基期績優股將迎來補漲。圖／聯合報資料照片

巴威颱風過境引發台股休市，知名摩爾投顧分析師郭哲榮在直播影音中直言，雖然台北市因颱風宣布放假，但白天平地無風無雨「好無聊」，他身為工作狂依舊進公司上班。

他指出，放颱風假導致台股少了一天的成交量，不僅影響許多靠交易量賺錢的從業人員，若依據富台指與摩台指盤中一度大漲3%來粗略估計，台灣上市櫃總市值與開戶數平均下來，股民因休市一天，每人平均「少賺好幾萬到33.8萬元不等」。郭哲榮表示，政策應該按規矩走，國外如美、日、韓、港的股市多半不會因颱風假而關門，甚至認為證交所未來應考慮取消颱風假

展望台股下週一（13日）開盤表現，郭哲榮樂觀預估「一定會漲」，主因是週五（10日）美股費城半導體指數大漲3%、納斯達克指數上揚1%，且夜盤台指期一度狂飆600多點、韓國股市也出現2%至3%的反彈。

他坦言，台股在美股大跌時表現相對抗跌，雖然缺點是人家反彈時台灣可能因為「沒跌到」而少了一點彈幅。

針對最新公布的6月營收與產業基本面，郭哲榮特別點名「矽晶圓與中美晶集團」將是下週一的盤面焦點。

他指出，晶圓代工廠世界先進（5347）公布6月合併營收59.81億元創歷史新高，月增40%、年增33%，主因受惠晶圓出貨量增加；同時記憶體大廠群聯（8299）6月營收也高達249億元。不論是晶圓代工成熟製程還是記憶體大廠擴產，最上游的關鍵材料都是矽晶圓，因此最大的受惠者將是環球晶（6488）與中美晶（5483）。

郭哲榮進一步引述國際盤勢佐證，日本矽晶圓巨頭勝高（SUMCO）在國際市場上單日大漲15%，顯示矽晶圓供需極度吃緊。他痛批市面上許多矽光子（CPO）題材股「都是泡沫」，因為有趨勢不代表會賺錢，就像當年的面板產業一樣；相反地，環球晶獲得美光十年大單，且美光宣布在美投資2,500億美元，長期將有40%的記憶體在美生產，矽晶圓需求明確。

若從技術線圖來看，環球晶在2021年曾高達972元，目前股價並未過度高估，對比中美晶在台股兩萬點時也是兩百多元，如今大盤逼近五萬點，中美晶依然在兩百多元，屬於極具優勢的低基期績優股。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

郭哲榮 巴威颱風 颱風假 台股 美股

延伸閱讀

006208配息比0050高3倍⋯1000萬本金就能退休！網不認同：市值型ETF重點是資產成長

本周 ETF 成交前十大竟然沒有0050！這檔分割後日均量飆65.1萬張最高

颱風假沒開盤少賺好可惜？長期持有者免驚：不會因此少賺或多賺

台北放假台股被迫跟著關門？網轟：2026年金融系統還無法遠端運作太落後

相關新聞

颱風假無風無雨不開盤好無聊！郭哲榮建議跟進美日韓港：股市不應隨地方政府宣布而關門

郭哲榮指出，因巴威颱風使台股休市一天，投資者平均損失可達33.8萬元。他建議取消颱風假，認為股市應不受地方政府影響，並預期下週台股因美股反彈將上漲。矽晶圓與中美晶成為市場焦點。

台北放假台股被迫跟著關門？網轟：2026年金融系統還無法遠端運作太落後

巴威颱風迫使台北市停班停課，台股也跟著休市，引發網友批評。討論主要集中在2026年台灣金融系統仍無法遠端運作的問題，有人認為改革缺乏誘因，且現行制度落後。網友質疑如此重要的問題卻未被重視。

颱風假沒開盤少賺好可惜？長期持有者免驚：不會因此少賺或多賺

颱風假期間不開市對長期投資者影響有限，市場漲跌將在下周一反映。然而，即時交易者如當沖族將受到影響，正二持有者的績效也可能因少一天交易而略有改變。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。