台北放假台股被迫跟著關門？網轟：2026年金融系統還無法遠端運作太落後

巴威颱風來襲，台北市宣布預防性停班停課，台股也跟著休市，再度引發「地方政府放颱風假，為何要連帶影響全國股市」的討論。有網友直言，「台北市跟股市明明可以拆開看 這種落後的制度還不改」，也有人批評，「台北連放假標準都沒到就放假 還綁架賭場要關門 噁心」。

原PO認為，問題核心不在台北市該不該放假，而是到了2026年，台灣金融與股市系統仍無法在有限現場人員的情況下維持運作。他指出，其他國家遇到天災時，多半採有限人員通勤，其餘依靠遠端、雲端及後台系統完成作業，台灣卻仍讓地方首長在降低居民風險之餘，還得一併考慮股市能不能開市。

原PO進一步把矛頭指向央行清算系統，認為若清算流程能高度自動化，銀行及券商自然會建立遠端支援機制；即使仍需要人力，也可設置南部異地清算中心，帶動金融機構建置分散式備援。

他反問，台灣過去十年經歷多次颱風與疫情，如今股市規模已躍居全球前列，相關制度卻遲遲未見明顯改變，「假如開市這麼重要，應該早就開始做了吧？」

文章曝光後，不少網友認為改革缺乏誘因，有人留言「沒人要搞 結案」，也有人直言「券商能穩穩賺錢 幹嘛還要花錢投資對券商無利的事」。另有網友指出，台灣金融體系長期將安全擺在第一順位，遠端作業還要面對資安、責任歸屬及系統穩定性等問題，因此公家單位往往傾向「不改最安全」。

不過，也有不同聲音認為，為了讓股市開盤而要求少數金融人員冒險出勤，同樣不合理，甚至反問「股市到底一天不開會怎樣啊」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。