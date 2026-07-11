颱風假沒開盤少賺好可惜？長期持有者免驚：不會因此少賺或多賺

＊原文發文時間為7月10日

颱風天放假，看到很多人在說看昨晚期貨夜盤，台股今天該上漲沒漲到很可惜。

假如是長期持有的投資人，一天不開市是沒影響的，該漲該跌，下周一會一併反應，並不會因此少賺或多賺（真要說有實質影響...應該是上市公司少上一天班可能會少賺一點錢）。

會有明顯影響的，就是原本會在今天買賣的投資人，這可能包括當沖的人，其他中短線操作者， 還有今天剛好有要投入或提領賣出的長期投資人。

還有會有影響的就是正二的持有者，因為正二每天都會買進賣出期貨，少一天買賣，路徑就改變了，會略影響績效，假如今天和周一原本都是上漲或下跌，那放假對正二不利，假如今天和周一的漲跌互見，那放假對正二有利。

雖然一天漲跌不大的話影響很小，但這點就是和原型ETF路徑不會影響績效很不一樣，長期來說績效就會有很大的差異。

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