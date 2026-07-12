赴烤箱公司法說會後賣股！AI加持股價15元衝破220元 投資達人嘆：血淚經驗

第二家不成功投資的公司，我持股了近四年，卻在拋售二年後錯過了增值10多倍的獲利良機。

它設立於1966年，記得我投資當時的公司資本額約10億元，堪稱是台灣工業用烤箱龍頭。工業用烤箱用途很廣，電或光的熱固化都需要，使用最多的是在電路板製造過程中，熱固化已蝕刻完成的銅線路。原本年年穩定約每股2元獲利、配息約1.5元，股價也多落在25元到30元之間。

它在2015年辦理轉投資生產Led照明子公司的資產減損5.5億元，使2015年損益表產生每股3.06元的虧損，股價也在2016年隨之重挫至15元左右。我留意到這個情況，所以知道資產減損的是已流出資金的沈沒成本，不會影響它持續經營的本業與財務狀況，所以繼續不斷地投入資金買它的股票。

本文摘自《慢富學》

2017年，其每股獲利回到2.7元，2018年的股價也回到25～30元之間。這時偶有新聞報導到它和晶圓代工廠（Foundry）合作開發Carrier Bonder設備，當時我粗淺地判斷應是全球最大的Foundry找在地最大工業用烤箱設備公司，合作開發晶圓生產過程熱固化設備。

但我繼續持股二年，也勤勞認真地參加法說會、到林口參加股東會、請教證券投資法人及找尋相關資料等，我只知道開發案在進行中，但我沒有發展深入研究的管道與資源，且我當時也不具備廣泛知識與能力的判斷力。

在一次法說會中我直接問了公司這開發案的進度，負責人當場的回覆是：「晶圓廠一條HB才購置一台Bonder設備，所以量不大。」不久之後，我在它股價仍在上下盤整中，果敢賣出換股。

隔了一年，晶圓製造的先進封裝CoWoS登場。原來是Carrier Bonder 是將晶片（Wafer）暫時固定在載板（Carrier）上作加工和封裝作業，而這設備是特別為生產AI GPU時CoWoS的先進封裝製程而開發。

隨著半導體設備的放量出貨，其股價一下子就竄升到60多塊錢，半年後再攀升到150多塊錢，再半年過去，股票直接來到220多塊錢的最高點，其營業毛利率也從30%提升到44%，獲利更增加了1倍多。

這個超級不成功的投資帶給我的血淚經驗是：投資資訊與專業深入能力不足的代價，往往會以「億」計算；反之，若能具備必要產業發展、產品資訊及專業度，其收獲也是很可觀的。

在特定領域經營多年的龍頭企業，若能持續研發並參與到全球產業的發展，想來對公司業績的提升，效益肯定驚人。

（本文摘自《慢富學：上班族也能做到的「獨立財富」路徑》作者：李銘儒)

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。