少賺幾千萬？颱風假台股休市股民崩潰 他見夜盤漲800點嘆：白白浪費交易日

中颱「巴威」來勢洶洶，今天全台包括台北市、新北市、基隆市、桃園市等10縣市停止上班、停止上課，台北股市也同步休市一天。消息曝光後，引發大批股民討論，不少人直呼少了一天交易機會，PTT股板及社群平台Threads掀起熱議。

台股因颱風休市，不少投資人紛紛湧入PTT股板留言哀號，「這樣明天怎麼賺錢」、「這樣在家要幹嘛？」、「少賺幾千萬，誰要負責」，也有人笑稱「空軍可以活到下禮拜了」、「台股躲噴，下週一就不知道了」、「明天要噴死結果休市，可憐哪，要賠死了各位」，還有網友幽默表示「好樂迪股東謝謝你」。

另外，一名網友也在Threads發文表示，台指期夜盤一度大漲約800點，原本預期颱風要到週六才有影響，沒想到最終仍宣布放颱風假，導致白白少了一個交易日，直言「根本就是選舉假」。

貼文曝光後，引發網友不同看法。有網友指出，「夜盤漲不一定開盤就漲，也可能開高走低」，認為休市未必代表錯失行情；也有人表示，「所以股市休市一天害你損失幾億了？」、「放不放假都有人不滿，呵呵」，認為颱風假決策本就難以兼顧所有人的期待。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。