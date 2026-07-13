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群創追高慘喊「要被套了」！網友兩派交鋒：別追高、抱久還是有機會

聯合新聞網／ 綜合報導
群創股價波動引發投資者熱議，一名網友在Dcard發文擔心被套牢，造成兩派網友討論。一方面提醒追高風險，另一方面則認為若看好基本面，長期持有仍有機會獲利，部分投資人已獲利出場。記者李珣瑛／攝影
群創股價波動引發投資者熱議，一名網友在Dcard發文擔心被套牢，造成兩派網友討論。一方面提醒追高風險，另一方面則認為若看好基本面，長期持有仍有機會獲利，部分投資人已獲利出場。記者李珣瑛／攝影

面板股近期成為市場焦點，群創股價波動也吸引不少投資人進場。一名網友在Dcard股票板發文表示，自己手上持有3張群創，擔心「要被套了」，不知道還要等多久才會再漲，引發網友熱烈討論。留言區一方面提醒追高風險，另一方面也有人認為，若看好基本面，長期持有仍有獲利機會。

原PO表示，目前持有3張群創股票，眼看股價震盪，開始擔心自己是否已經買在相對高點，忍不住發文詢問是否即將被套牢，以及未來還需要等待多久才有機會回升。雖然貼文內容不長，但仍吸引不少投資人分享自身操作經驗與對群創後市的看法。

不少網友認為，原PO很可能是在利多消息曝光後才進場，提醒「今天漲了也不開心？下次記得不要追高」、「你應該是看到消息才買的吧」，認為追價本身就是投資人最容易犯的錯誤。也有人以過去流傳的玩笑話「買群創，身心受創」自嘲，表示自己只敢買奈米零股，降低波動帶來的心理壓力。另有已獲利出場的投資人分享，自己早已賺進數倍報酬，笑稱「謝謝你接手」。

另一派網友則相對樂觀，認為目前股價只是整理階段，不需要因短線震盪就過度恐慌。有人表示「抱牢，明天開始要大漲」、「橫盤洗了這麼多天，把恐慌仔洗得差不多了」，也有人認為若持續看好CoWoS及AI相關題材，抱久一點賺10%並非難事。不少人建議觀察即將公布的6月營收，再決定是否續抱或調節，也有人分享自己成本價仍持續抱股，認為長線仍有機會。

此外，也有不少留言回到投資心態與資金管理。有網友直言「新手死於追高、老手死於抄底、高手死於槓桿」，提醒投資應量力而為；也有人認為，市場稍微回檔就急著擔心套牢，代表持股信心不足。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

群創 套牢

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