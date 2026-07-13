Rapidus喊2奈米代工價比台積電更低！網質疑：先有良率再說

日本半導體國家隊Rapidus近日宣布，未來2奈米晶片量產後，代工報價將低於台積電，希望藉由更具競爭力的價格搶攻市場，並預計2027年達成2奈米量產目標。消息曝光後，引發PTT股板熱烈討論，不少網友認為，晶圓代工競爭關鍵並非價格，而是良率、量產能力與完整供應鏈，對Rapidus能否真正挑戰台積電抱持高度保留態度。

根據媒體報導，Rapidus已在北海道IIM-1晶圓廠完成2奈米GAA電晶體試產，並規劃將2奈米晶圓代工價格壓低至每片300萬至350萬日圓，低於市場盛傳台積電同級製程約3萬美元的報價。此外，公司已獲得富士通、Tenstorrent等客戶支持，日本政府累計投入超過2兆日圓補助，並預計2026年啟動1.4奈米研發、2029年量產，希望將與台積電的技術差距縮短至半年內。

一名網友在PTT發文直指「要開始卷了？」點出市場是否將進入價格競爭，而多數網友則並不買單。有不少人指出，若Rapidus沒有量產實績，即使價格再低也難以吸引大型客戶，認為晶圓代工產業真正比拚的是良率、穩定供貨能力及完整生態系，而非單純削價競爭；也有人提到，三星過去曾試圖透過低價策略搶市，但最終仍受限於良率問題，未能撼動台積電地位。

另一項討論焦點則圍繞在Rapidus過去曾捲入台積電營業秘密外洩事件。許多網友再度翻出相關爭議，批評公司「偷技術還敢放話」，相關留言幾乎洗版，成為討論串最熱門話題之一。也有不少人質疑，Rapidus目前距離真正量產仍有一段時間，2027年才量產2奈米，屆時台積電製程已持續往下一世代推進，技術時程恐怕仍存在差距。不過，也有少數網友認為，日本政府願意長期投入大量資源扶植半導體產業，加上已有部分客戶願意提前合作，未來仍具備一定發展潛力，只是要真正威脅台積電仍須等待量產成果驗證。

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