快訊

打不過就加入？Disney+傳評估推免費版 迎戰YouTube

美伊停火25天生變？川普下令擴大空襲 伊朗撂重話

曼谷啤酒餐廳深夜大火至少30死 多人受困廁所罹難

聽新聞
0:00 / 0:00

Rapidus喊2奈米代工價比台積電更低！網質疑：先有良率再說

聯合新聞網／ 綜合報導
日本半導體公司Rapidus宣佈2奈米晶片代工價格將低於台積電，預計2027年量產。消息引發PTT熱議，許多網友質疑良率與穩定供應鏈的重要性，認為僅靠低價無法挑戰台積電地位。（路透）
日本半導體公司Rapidus宣佈2奈米晶片代工價格將低於台積電，預計2027年量產。消息引發PTT熱議，許多網友質疑良率與穩定供應鏈的重要性，認為僅靠低價無法挑戰台積電地位。（路透）

日本半導體國家隊Rapidus近日宣布，未來2奈米晶片量產後，代工報價將低於台積電，希望藉由更具競爭力的價格搶攻市場，並預計2027年達成2奈米量產目標。消息曝光後，引發PTT股板熱烈討論，不少網友認為，晶圓代工競爭關鍵並非價格，而是良率、量產能力與完整供應鏈，對Rapidus能否真正挑戰台積電抱持高度保留態度。

根據媒體報導，Rapidus已在北海道IIM-1晶圓廠完成2奈米GAA電晶體試產，並規劃將2奈米晶圓代工價格壓低至每片300萬至350萬日圓，低於市場盛傳台積電同級製程約3萬美元的報價。此外，公司已獲得富士通、Tenstorrent等客戶支持，日本政府累計投入超過2兆日圓補助，並預計2026年啟動1.4奈米研發、2029年量產，希望將與台積電的技術差距縮短至半年內。

一名網友在PTT發文直指「要開始卷了？」點出市場是否將進入價格競爭，而多數網友則並不買單。有不少人指出，若Rapidus沒有量產實績，即使價格再低也難以吸引大型客戶，認為晶圓代工產業真正比拚的是良率、穩定供貨能力及完整生態系，而非單純削價競爭；也有人提到，三星過去曾試圖透過低價策略搶市，但最終仍受限於良率問題，未能撼動台積電地位。

另一項討論焦點則圍繞在Rapidus過去曾捲入台積電營業秘密外洩事件。許多網友再度翻出相關爭議，批評公司「偷技術還敢放話」，相關留言幾乎洗版，成為討論串最熱門話題之一。也有不少人質疑，Rapidus目前距離真正量產仍有一段時間，2027年才量產2奈米，屆時台積電製程已持續往下一世代推進，技術時程恐怕仍存在差距。不過，也有少數網友認為，日本政府願意長期投入大量資源扶植半導體產業，加上已有部分客戶願意提前合作，未來仍具備一定發展潛力，只是要真正威脅台積電仍須等待量產成果驗證。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台積電

延伸閱讀

黃鐙輝幫3子買006208已賺「超過百萬」！曝自己帳戶買0050方便做出區隔

台積電法說在即 外資關注五大焦點…目標價最高喊上3800元

群創追高慘喊「要被套了」！網友兩派交鋒：別追高、抱久還是有機會

楊金龍勸年輕人「有多少錢投資多少」 網歪樓喊：這是叫All in？

相關新聞

Rapidus喊2奈米代工價比台積電更低！網質疑：先有良率再說

日本半導體國家隊Rapidus近日宣布，未來2奈米晶片量產後，代工報價將低於台積電，希望藉由更具競爭力的價格搶攻市場，並預計2027年達成2奈米量產目標。消息曝光後，引發PTT股板熱烈討論，不少網友認為，晶圓代工競爭關鍵並非價格，而是良率、量產能力與完整供應鏈，對Rapidus能否真正挑戰台積電抱持高度保留態度。

楊金龍勸年輕人「有多少錢投資多少」 網歪樓喊：這是叫All in？

台股今年在AI題材帶動下持續走強，也吸引越來越多年輕人投入市場。中央銀行總裁楊金龍9日赴立法院備詢時，特別提醒投資人應避免過度槓桿，並建議「有多少錢、投資多少」，希望降低市場過熱及信用擴張帶來的風險。不過相關言論轉貼至PTT後，卻意外引發網友熱烈討論，不少人甚至笑稱這句話反而像是在鼓勵大家「All in」。

群創追高慘喊「要被套了」！網友兩派交鋒：別追高、抱久還是有機會

面板股近期成為市場焦點，群創股價波動也吸引不少投資人進場。一名網友在Dcard股票板發文表示，自己手上持有3張群創，擔心「要被套了」，不知道還要等多久才會再漲，引發網友熱烈討論。留言區一方面提醒追高風險，另一方面也有人認為，若看好基本面，長期持有仍有獲利機會。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。