楊金龍勸年輕人「有多少錢投資多少」 網歪樓喊：這是叫All in？

台股今年在AI題材帶動下持續走強，也吸引越來越多年輕人投入市場。中央銀行總裁楊金龍9日赴立法院備詢時，特別提醒投資人應避免過度槓桿，並建議「有多少錢、投資多少」，希望降低市場過熱及信用擴張帶來的風險。不過相關言論轉貼至PTT後，卻意外引發網友熱烈討論，不少人甚至笑稱這句話反而像是在鼓勵大家「All in」。

楊金龍表示，近期台股漲勢驚人，市場出現FOMO（害怕錯過）情緒，加上不少投資人偏好使用槓桿，雖然股市上漲時能放大獲利，但一旦行情反轉，損失也會同步擴大，因此呼籲年輕人以穩健方式投資，不要過度舉債。他也指出，AI帶動台灣電子產業發展確實有基本面支撐，但仍須留意信用過度擴張與槓桿風險。

一名網友在PTT分享新聞表示，楊金龍特別對年輕人提出提醒，是否代表央行已開始注意股市過熱現象，也好奇未來是否可能比照房市信用管制，針對股市祭出相關措施，引發不少網友聯想央行是否正在釋放政策訊號。

不過PTT討論幾乎一面倒歪樓，不少網友抓住「有多少錢投資多少」這句話開玩笑，笑稱字面意思就是「全部投入」、「歐印」，甚至戲稱是央行總裁親自喊多；也有人認為真正的重點是「不要借錢投資」，現金可以投入，但不應透過信貸、融資等方式放大槓桿。另有網友指出，現在市場上確實已有不少人利用房貸、信貸或融資進場，認為央行提醒來得有些晚。

此外，也有不少留言將焦點轉向房市政策，質疑政府過去鼓勵房貸、推動新青安貸款時，同樣屬於高槓桿行為，如今卻特別提醒股市投資風險，標準似乎不一致。也有人認為，若真的擔心市場過熱，央行應透過升息或其他政策工具處理，而非僅停留在口頭呼籲。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。