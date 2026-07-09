台達電（2308）傳第二波漲價！AI帶動原料漲不停 電源產品漲幅上看20％

AI需求強勁帶動電源供應器需求，但上游原料也同步漲翻。市場傳出，電源龍頭台達電已啟動第二波漲價，電源產品漲幅約5%到20%不等，主要是為了反映銅、鋁、MOSFET、功率半導體、電阻、電容等成本壓力，力保毛利率表現。

報導指出，電源供應器主要材料中，銅價今年以來已上漲10%到20%，而被動元件及半導體等周邊零組件，也普遍有10%至30%的漲幅。市場人士認為，上游原料漲聲一波接一波，電源供應器漲價並不意外，「沒有漲價的廠商只是看何時宣布漲價而已」。

台達電對市場傳聞不評論，但由於產品組合龐雜，實際漲價時間與幅度仍會依產品線、客戶條件而定；同樣在輝達供應鏈中的中國大陸電源龍頭麥格米特，也傳出對下游客戶發出漲價通知函，市場估計全產品線漲幅約10%到20%。

PTT網友則看法兩極，有人認為漲價消息反而要小心，留言「最近發漲價新聞的 都被殺下去 保重」、「上ㄧ個漲價的...」、「要殺了 漲價新聞出來就是殺」；但也有人看好中長期，表示「這支檢撿起來放中長期其實沒什麼問題」、「電供怎麼可能不漲」。

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