快訊

收到新公教退撫金審定函！李來希：1至7月優存利息差入戶 8月見真章

獨／陸軍八軍團旅長「帶隊上酒店」嗨整晚 爽到天亮被拔官

致癌油風暴隱匿48天！衛福部長石崇良、食藥署長姜至剛挨告瀆職罪

聽新聞
0:00 / 0:00

台達電（2308）傳第二波漲價！AI帶動原料漲不停 電源產品漲幅上看20％

聯合新聞網／ 綜合報導
台達電傳出啟動第二波漲價，電源產品漲幅上看20%，主因AI需求強勁，加上銅、鋁、功率半導體與被動元件等上游原料成本持續攀升。中央社
台達電傳出啟動第二波漲價，電源產品漲幅上看20%，主因AI需求強勁，加上銅、鋁、功率半導體與被動元件等上游原料成本持續攀升。中央社

AI需求強勁帶動電源供應器需求，但上游原料也同步漲翻。市場傳出，電源龍頭台達電已啟動第二波漲價，電源產品漲幅約5%到20%不等，主要是為了反映銅、鋁、MOSFET、功率半導體、電阻、電容等成本壓力，力保毛利率表現。

報導指出，電源供應器主要材料中，銅價今年以來已上漲10%到20%，而被動元件及半導體等周邊零組件，也普遍有10%至30%的漲幅。市場人士認為，上游原料漲聲一波接一波，電源供應器漲價並不意外，「沒有漲價的廠商只是看何時宣布漲價而已」。

台達電對市場傳聞不評論，但由於產品組合龐雜，實際漲價時間與幅度仍會依產品線、客戶條件而定；同樣在輝達供應鏈中的中國大陸電源龍頭麥格米特，也傳出對下游客戶發出漲價通知函，市場估計全產品線漲幅約10%到20%。

PTT網友則看法兩極，有人認為漲價消息反而要小心，留言「最近發漲價新聞的 都被殺下去 保重」、「上ㄧ個漲價的...」、「要殺了 漲價新聞出來就是殺」；但也有人看好中長期，表示「這支檢撿起來放中長期其實沒什麼問題」、「電供怎麼可能不漲」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台達電 漲價 電源供應器

延伸閱讀

台股重挫股民日賠38萬！他憂行情持續向下：未必是砍在阿呆谷

韓國股市不能再跌…即便台灣有台積電（2330）？郭哲榮：台股很難置身事外

台積電下周法說藏漲價底氣…台股無利空「黃金年代已到」！陳龍：長線看8萬點

0050專情投資到底即可！郭哲榮引述國際研究：至少9成主動型ETF長線績效全輸大盤

相關新聞

台達電（2308）傳第二波漲價！AI帶動原料漲不停 電源產品漲幅上看20％

台達電傳出啟動第二波漲價，電源產品漲幅介於5%至20%之間，主要因為上游原料如銅、鋁及半導體等成本上揚。市場分析認為，電源供應器漲價是必然趨勢，反映出供應鏈壓力。

台積電下周法說藏漲價底氣…台股無利空「黃金年代已到」！陳龍：長線看8萬點

台股近日逆勢上揚，分析師陳龍預測長期目標將上看8萬點。他指出，台積電下周法說會將釋放漲價訊息，且台灣經濟正邁入「黃金年代」。

台積電（2330）營收+法說會等利多發酵！他看好「反攻行情」台股上看6萬

台股近日自高點回檔，引發市場對多頭行情是否轉弱的討論。一名PTT股板網友以「2330台積電、00631L元大台灣50正2」為標的發表多方看法，認為近期下跌只是「戰略性撤退」，並喊出台積電年底3000元、台股上看6萬點，引發網友熱烈回應，留言多以「正二忠誠」、「會贏喔」等語調侃呼應。

韓國股市不能再跌…即便台灣有台積電（2330）？郭哲榮：台股很難置身事外

韓股近期走勢不佳，已跌破關鍵支撐線，分析師郭哲榮指出，若韓股持續低迷，台股恐難獨善其身。儘管台積電支撐台股，但全球市場連動性高，投資者需警惕急跌風險。

台股延長交易暫緩⋯零股年底提前開盤！股民喊「全零股才是真改革」

金管會8日表示，台股延長交易時間至下午3點30分暫不實施，證交所則規劃於今年底將盤中零股交易提前至上午9點開盤，與整股同步交易。消息在PTT股板掀起熱議，網友普遍認為，零股提前10分鐘固然是進步，但真正期待的是推動全零股交易、改善零股價差及檢討現行交易制度，而非僅調整交易時間。

台股重挫股民日賠38萬！他憂行情持續向下：未必是砍在阿呆谷

台股7日重挫逾千點，市場氣氛急轉直下，媒體報導一名投資人因不敵恐慌，在盤中一鍵出清所有持股，單日虧損38萬元，甚至將今年上半年累積獲利全數吐回，引發PTT股板熱議。網友除了討論是否真的該停損離場，也質疑該案例是否反映選股與資金控管出了問題，甚至有人認為，現在就斷定「砍在阿呆谷」恐怕仍言之過早。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。