台積電下周法說藏漲價底氣…台股無利空「黃金年代已到」！陳龍：長線看8萬點

分析師陳龍在7月8日的影音內容中表示，台北股市近日歷經戲劇性演出，雖然大盤在7月7日剛遭逢重挫千點的衝擊，並受到美國股市下跌、韓國股市重挫以及台幣重貶至32元以下等外資落跑利空影響，但台股在融資大減、恐懼放大後，於昨（8日）已成功展現強韌的「甩開」力道。

陳龍直言，韓股昨日因三星遭調降評等、海力士遭受拖累而持續暴跌逾6%，但台股「不跟了」，憑藉著台積電（2330）關鍵大漲25元拉盤與櫃買指數的全面翻紅，台股已度過最慘烈的急跌階段，正式迎來相當於四十年前、經濟成長率爆發的「黃金年代」。

陳龍進一步分析，台股這波拉回完全是受到國際假利空與隔壁日圓走弱、台幣被動跟貶的「被動拖累」，台灣本土並無實質性利空。

隨著外資資金調節告一段落、台幣今日轉為升值，台股的資金大行情即將引爆...

他指出，台灣作為全球AI基礎建設的NO.1，台積電下周法說會更具備先進製程與先進封裝的「漲價」底氣，重要性與稀缺性遠高於美光或三星。

陳龍引述尼采名言「那些殺不死我的，必將使我更強大」，強調台股正處於工業革命引領的主升段，長線目標上看8萬點，未來台北股市絕對是各主要股市中，第一個創新高的全球最強市場。

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