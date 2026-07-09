快訊

大讚台灣旅客高素質！整理完才退房 日民宿感動：像沒住過人

半導體風雲／Q2毛利率有望超越台積 南亞科準超級循環

強颱巴威颱風襲台不怕沒訊號！NCC建「災害漫遊」啟用方法教你用

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電下周法說藏漲價底氣…台股無利空「黃金年代已到」！陳龍：長線看8萬點

聯合新聞網／ 綜合報導
陳龍分析台股已在7月8日成功甩開韓股暴跌與台幣重貶的國際陰霾，強調台灣憑藉AI與台積電的絕對稀缺性正處於黃金年代，看好台股將率先創新高。圖／本報資料照片
陳龍分析台股已在7月8日成功甩開韓股暴跌與台幣重貶的國際陰霾，強調台灣憑藉AI與台積電的絕對稀缺性正處於黃金年代，看好台股將率先創新高。圖／本報資料照片

分析師陳龍在7月8日的影音內容中表示，台北股市近日歷經戲劇性演出，雖然大盤在7月7日剛遭逢重挫千點的衝擊，並受到美國股市下跌、韓國股市重挫以及台幣重貶至32元以下等外資落跑利空影響，但台股在融資大減、恐懼放大後，於昨（8日）已成功展現強韌的「甩開」力道。

陳龍直言，韓股昨日因三星遭調降評等、海力士遭受拖累而持續暴跌逾6%，但台股「不跟了」，憑藉著台積電（2330）關鍵大漲25元拉盤與櫃買指數的全面翻紅，台股已度過最慘烈的急跌階段，正式迎來相當於四十年前、經濟成長率爆發的「黃金年代」。

陳龍進一步分析，台股這波拉回完全是受到國際假利空與隔壁日圓走弱、台幣被動跟貶的「被動拖累」，台灣本土並無實質性利空。

隨著外資資金調節告一段落、台幣今日轉為升值，台股的資金大行情即將引爆...

他指出，台灣作為全球AI基礎建設的NO.1，台積電下周法說會更具備先進製程與先進封裝的「漲價」底氣，重要性與稀缺性遠高於美光或三星。

陳龍引述尼采名言「那些殺不死我的，必將使我更強大」，強調台股正處於工業革命引領的主升段，長線目標上看8萬點，未來台北股市絕對是各主要股市中，第一個創新高的全球最強市場。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

2330台積電 台股 海力士 三星 韓國 AI 利空

延伸閱讀

00918避開急跌3天清空國巨（2327）換股！稀飯：同期大盤下跌它還逆勢漲

台股重挫股民日賠38萬！他憂行情持續向下：未必是砍在阿呆谷

韓國股市不能再跌…即便台灣有台積電（2330）？郭哲榮：台股很難置身事外

台積電（2330）營收+法說會等利多發酵！他看好「反攻行情」台股上看6萬

相關新聞

台積電下周法說藏漲價底氣…台股無利空「黃金年代已到」！陳龍：長線看8萬點

台股近日逆勢上揚，分析師陳龍預測長期目標將上看8萬點。他指出，台積電下周法說會將釋放漲價訊息，且台灣經濟正邁入「黃金年代」。

台積電（2330）營收+法說會等利多發酵！他看好「反攻行情」台股上看6萬

台股近日自高點回檔，引發市場對多頭行情是否轉弱的討論。一名PTT股板網友以「2330台積電、00631L元大台灣50正2」為標的發表多方看法，認為近期下跌只是「戰略性撤退」，並喊出台積電年底3000元、台股上看6萬點，引發網友熱烈回應，留言多以「正二忠誠」、「會贏喔」等語調侃呼應。

韓國股市不能再跌…即便台灣有台積電（2330）？郭哲榮：台股很難置身事外

韓股近期走勢不佳，已跌破關鍵支撐線，分析師郭哲榮指出，若韓股持續低迷，台股恐難獨善其身。儘管台積電支撐台股，但全球市場連動性高，投資者需警惕急跌風險。

台股延長交易暫緩⋯零股年底提前開盤！股民喊「全零股才是真改革」

金管會8日表示，台股延長交易時間至下午3點30分暫不實施，證交所則規劃於今年底將盤中零股交易提前至上午9點開盤，與整股同步交易。消息在PTT股板掀起熱議，網友普遍認為，零股提前10分鐘固然是進步，但真正期待的是推動全零股交易、改善零股價差及檢討現行交易制度，而非僅調整交易時間。

台股重挫股民日賠38萬！他憂行情持續向下：未必是砍在阿呆谷

台股7日重挫逾千點，市場氣氛急轉直下，媒體報導一名投資人因不敵恐慌，在盤中一鍵出清所有持股，單日虧損38萬元，甚至將今年上半年累積獲利全數吐回，引發PTT股板熱議。網友除了討論是否真的該停損離場，也質疑該案例是否反映選股與資金控管出了問題，甚至有人認為，現在就斷定「砍在阿呆谷」恐怕仍言之過早。

千金股零股跳動擬降至1元！網熱議「全零股交易」質疑不同步更亂

證交所規劃推動零股交易新制，預計今年底先將零股交易開盤時間提前至上午9點，明年7月再將「千金股」零股價格跳動單位由5元降為1元。消息曝光後，在PTT股板引發討論，網友關注焦點不僅在小資族交易成本是否下降，也質疑整股與零股跳動單位若不同步，恐讓交易制度更加複雜。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。