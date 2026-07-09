韓國股市不能再跌…即便台灣有台積電（2330）？郭哲榮：台股很難置身事外

分析師郭哲榮在影音內容中針對國際盤勢發出警訊，他指出韓國股市（韓股）近期走勢相當不對勁，不僅出現多次熔斷，更已正式跌破「頸線位置區」與「季線（生命線）」兩條關鍵支撐線，導致前波低點的籌碼全面套牢。

郭哲榮直言，國際股市正面臨嚴峻的去槓桿壓力，雖然台股目前靠著最強權值股台積電（2330）撐盤，昨在跌破月線後一度展現逆勢拉尾盤的強韌表現，但韓股如果繼續往破底的方向跌下去，台股未來恐很難置身事外。

郭哲榮分析，雖然台灣權重結構以先進製程的台積電為主，不若韓股容易因為記憶體與中小型股去槓桿而被外資抵制，但全球資金連動緊密，一旦鄰近市場的基體全面轉弱，台股的整體位階與中長期表現遲早會受到拖累。

他提醒，目前市場技術線型已比基本面更重要，當韓國股市持續向下修正時，台股投資人切勿過度樂觀以為台灣能一枝獨秀，很難能置身事外，必須隨時留意全球市場系統性回檔的急跌風險。

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