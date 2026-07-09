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台股重挫股民日賠38萬！他憂行情持續向下：未必是砍在阿呆谷

聯合新聞網／ 綜合報導
台股7日重挫1077點，市場恐慌情緒蔓延，一名投資人因不敵壓力，出清所有持股，單日虧損高達38萬元，半年獲利全數回吐，引發網友熱議是否應停損或選股問題。 中央通訊社
台股7日重挫1077點，市場恐慌情緒蔓延，一名投資人因不敵壓力，出清所有持股，單日虧損高達38萬元，半年獲利全數回吐，引發網友熱議是否應停損或選股問題。 中央通訊社

台股7日重挫逾千點，市場氣氛急轉直下，媒體報導一名投資人因不敵恐慌，在盤中一鍵出清所有持股，單日虧損38萬元，甚至將今年上半年累積獲利全數吐回，引發PTT股板熱議。網友除了討論是否真的該停損離場，也質疑該案例是否反映選股與資金控管出了問題，甚至有人認為，現在就斷定「砍在阿呆谷」恐怕仍言之過早。

根據媒體報導，台股7日早盤一度衝高，隨後賣壓湧現，終場重挫1077點。有股民因看到盤勢急轉直下，在恐慌情緒驅使下將持股全數賣出，結果單日虧損超過38萬元，並將半年獲利全部回吐，事後發文詢問是否還有人和自己一樣認賠出場。新聞並引述部分投資人認為，大跌往往是布局時機，過度恐慌殺低恐成為典型反向教材。

一名網友在PTT發文表示，現在就笑對方「砍在阿呆谷」還言之過早，若未來幾天市場持續修正，結果可能完全不同。他也藉機點名，先前市場不少人高喊華邦電上看300元、南亞科上看600元，如今行情反轉後，相關看多聲音已明顯消失，反映市場情緒轉變之快。

多數網友則將焦點放在原案例本身，認為若僅一次千點回檔，就足以將半年獲利全部吐回，代表持股結構或風險控管本身就存在問題。有人指出，今年台股累積漲幅仍高，若是現股長抱，不太可能因一天回檔就回吐全部獲利，因此推測可能持有波動較大的個股或槓桿部位；也有人認為，若部位已超出心理承受範圍，果斷停損未必是錯誤決定。

另一方面，也有不少網友質疑新聞內容過於誇張，認為38萬元損失並非市場罕見情況，甚至有人表示股板每天波動金額遠高於此，不足以稱為「畢業」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 華邦電

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