台股延長交易暫緩⋯零股年底提前開盤！股民喊「全零股才是真改革」

金管會8日表示，台股延長交易時間至下午3點30分暫不實施，證交所則規劃於今年底將盤中零股交易提前至上午9點開盤，與整股同步交易。消息在PTT股板掀起熱議，網友普遍認為，零股提前10分鐘固然是進步，但真正期待的是推動全零股交易、改善零股價差及檢討現行交易制度，而非僅調整交易時間。

根據媒體報導，金管會主委彭金隆指出，延長交易時間涉及層面廣泛，在未取得社會共識前不會推動；至於零股交易制度改革，證交所目標於今年底前讓盤中零股由上午9點開始交易，與整股同步，提升市場公平性。不過主管機關也強調，交易制度牽涉券商及市場系統，必須審慎評估各項配套後才能上路。

一名網友在PTT分享新聞後表示，台股延長交易目前沒有明確時程，而零股交易將率先改革，年底有望與整股同步於9點開盤，認為台股終於朝改革方向邁進，但仍須等待正式實施。貼文雖未多加評論，仍引發大量股民討論交易制度未來發展方向。

多數網友認為，零股提前10分鐘只是小幅修正，真正應優先推動的是「全零股交易」。不少人指出，目前整股與零股分屬不同市場，導致價格出現折溢價，對小資族並不公平，也有人認為應同步開放零股當沖、取消零股與整股制度差異，才能真正落實交易平權。另有不少留言質疑，僅提前10分鐘竟還需等到年底才能上路，直言效率過於緩慢，並以「亞洲納斯達克」反諷台股改革速度。

除了全零股議題外，也有不少討論延伸至其他制度改革。部分網友支持維持現行下午1點30分收盤，認為延長交易時間只會增加盯盤壓力，對一般投資人幫助有限；另一派則認為，若要與國際市場接軌，未來仍可朝更長交易時段甚至24小時交易發展。此外，許多人呼籲主管機關優先檢討處置制度、盤前試撮及漲跌幅限制等機制，認為這些制度比延長交易時間更值得優先改革，才能真正提升台股競爭力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。