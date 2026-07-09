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台積電（2330）營收+法說會等利多發酵！他看好「反攻行情」台股上看6萬

聯合新聞網／ 綜合報導
台股近日回檔，引發市場對多頭前景的討論。一網友在PTT分析認為，近期調整屬於戰略性撤退，預測年底台積電將挑戰3000元，台股有望達6萬點。分析指出，接下來的台積電營收及美國CPI將是關鍵因素。 中央通訊社
台股近日回檔，引發市場對多頭前景的討論。一網友在PTT分析認為，近期調整屬於戰略性撤退，預測年底台積電將挑戰3000元，台股有望達6萬點。分析指出，接下來的台積電營收及美國CPI將是關鍵因素。 中央通訊社

台股近日自高點回檔，引發市場對多頭行情是否轉弱的討論。一名PTT股板網友以「2330台積電、00631L元大台灣50正2」為標的發表多方看法，認為近期下跌只是「戰略性撤退」，並喊出台積電年底3000元、台股上看6萬點，引發網友熱烈回應，留言多以「正二忠誠」、「會贏喔」等語調侃呼應。

一名網友在PTT發文指出，台股自歷史高點48218點回落，跌幅約5.7%，在其看來只是多頭行情中的短暫修正。他認為，這波回檔反而讓看空者進場，後續若利多接連發酵，可能形成反攻行情。文中並將接下來幾項事件稱為「衝擊與恐懼」作戰，包括台積電6月營收、美國6月CPI公布，以及台積電法說會。

原PO進一步分析，台積電第二季財測為390億至402億美元，4月與5月合計營收已達8277億元，推估6月若延續強勢，有機會超越財測高標；此外，美國CPI若因油價下跌而降溫，市場對升息疑慮可望下降，有利股市表現。他也引用外資上修台積電目標價的消息，認為台積電年底挑戰3000元並非不可能，並以「台積電漲1元、台股約漲8點」推估台股仍有上行空間。

多數網友並未嚴肅看待該文，而是將其視為高張力的多方宣傳文。許多人稱讚文章「有數據、有單、有梗圖」、「敘述精彩」、「很瘋但喜歡」，也有網友跟著留言「正二忠誠」、「正二帶我飛」、「多蛙燃起來」。部分網友則認為原PO至少補上對帳單，比單純喊多更有說服力。

不過，也有網友提醒，目前行情仍可能持續震盪，若融資增加或主要籌碼未穩，短線仍有回檔風險。另有留言質疑停損設定為「永不停損」過於激進，也有人認為若真如此看多，應該直接操作期貨而非僅買正2。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台積電 台股 回檔

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