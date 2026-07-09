千金股零股跳動擬降至1元！網熱議「全零股交易」質疑不同步更亂

證交所規劃推動零股交易新制，預計今年底先將零股交易開盤時間提前至上午9點，明年7月再將「千金股」零股價格跳動單位由5元降為1元。消息曝光後，在PTT股板引發討論，網友關注焦點不僅在小資族交易成本是否下降，也質疑整股與零股跳動單位若不同步，恐讓交易制度更加複雜。

根據媒體報導，證交所零股交易改革將分兩階段進行，第一階段暫定12月7日上路，零股交易時間將由9點10分提前至9點，盤前下單時間也提前至8點半，與整股交易一致。第二階段則預計於明年7月實施，千金股零股價格變動單位將從每5元改為每1元，撮合時間也將由每5秒縮短至1秒，盼降低零股交易折溢價並提升流動性。

一名網友在PTT分享新聞後表示，除了年底零股開盤時間提前外，明年7月千金股零股每5元跳動將改為每1元，後續仍需觀察實際效果。此番簡短評論引來大量回應，不少網友認為新制雖有助縮小零股與整股價差，但實施時間拖到明年7月，效率仍令人失望，也有人直言「從5元改成1元要一年時間」難以理解。

多數網友對制度設計抱持質疑，認為若只改零股、整股未同步調整，將形成更不一致的市場結構。有人批評「整股跳5元、零股跳1元」邏輯不清，也有人指出應直接推動全零股交易，讓整股與零股市場整合，避免目前零股常見溢價問題。部分網友也以台積電、信驊等高價股為例，認為零股溢價過高才是散戶真正痛點。

不過，也有網友認為新制仍算進步，至少可能讓零股折溢價收斂，對小額投資人較友善；撮合時間縮短至1秒，也讓零股交易更接近整股交易。另有意見指出，全零股交易牽涉交易制度、券商系統與當沖生態，並非短期可完全改變。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。