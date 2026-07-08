元大證金宣布借款不限額！PTT鄉民嗨喊「貪狗出籠」：散戶自己救台股

元大證金近日調整借款限制，引發PTT股板網友熱烈討論。原PO貼出公告表示，元大證金先前從不借，到每人每日限額10萬元、50萬元，如今公告「即日起每人每日借款不限額」，讓他興奮直呼：「今天終於宣布 不限額了」、「國安基金不救 散戶自己救」。

消息曝光後，不少網友立刻聯想到資金活水進場，紛紛留言「好耶 要解套了」、「明天又有貪狗準備捧現金進場囉」、「爽 來押到滿」、「貪狗行情要來了 大反彈!!!!!!!!!!」，還有人高喊「來啦 貪狗出動 99台股啊 買上5萬」。

不過，元大證金目前公告的借款利率3.92%，也成為網友討論焦點，有人認為「3.92貴」、「利率4% 借來也很難用」，另有網友指出「3.92%超香」、「一年怎麼可能賺不到3.92 賺不到的 去定存啦」，對於目前的借款成本看法相當兩極。

此外，也有網友關心正二能否質押，以及元大證金與元大證券的借款規定差異。原PO則特別回應，「投資先生是證券 跟證金好像不一樣喔 要分開看」，其他人也留言「正二可以質押嗎 ？」、「開放正二質押 拜託拜託」，顯示槓桿ETF質押仍是討論焦點。

對於質押限額調整，股板網友反應相當熱烈，有人期待資金重新進場，也有人提醒「隨時會收傘的工具…掰掰…」、「準備山頂套更多韭菜」；究竟資金活水能否因此回流市場仍待觀察，但「不限額」消息已讓鄉民嗨喊「貪狗要出籠了」。

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