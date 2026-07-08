漲多即最大利空？大摩示警記憶體正逼近「速率頂峰」網酸：已在修正

記憶體大廠財報表現亮眼，全球記憶體價格也持續上揚，但相關族群股價近期卻出現漲不動跡象。摩根士丹利最新報告指出，產業正逐漸逼近「變化速率頂峰（Peak Rate of Change）」，包括DRAM價格漲幅、庫存改善速度及企業獲利預期上修幅度開始放緩，短期可能面臨股價修正及波動加劇。

不過，摩根士丹利強調，這並不代表記憶體產業牛市已經結束。目前市場最大的誤區，在於將「變化速率放緩」直接視為景氣反轉，實際上AI需求仍持續支撐記憶體市場，基本面並未惡化，只是經歷高速成長後，漲價速度開始降溫，市場也逐漸進入消化評價階段。

報告也點出市場目前關注的三大議題，包括AI算力是否開始過剩、企業控管AI Token成本是否影響未來需求，以及長期供貨協議（LTA）為何未能帶動記憶體股估值重估。摩根士丹利認為，部分AI雲端大廠出租閒置算力，可能只是提高資產使用效率及資本回報率的策略，接下來仍須觀察第二季財報及主要超大規模雲端服務商的資本支出規畫。

消息曝光後，PTT網友反應熱烈，不少人對報告發布時機提出質疑，紛紛留言「早說 為什麼不早說」、「已經在修正謝謝」、「怎麼不早說」、「股價漲非常多 就是最大利空」，還有人直言「又看好 又修正 歸剛耶」、「你們研究團隊要不要先打一架再出來發表看法」，質疑市場看法反覆。

不過，也有網友認為，只要記憶體基本面及需求仍在，股價修正不代表行情結束，表示「反正基本面跟需求還有營收仍在的話終究會漲回來」、「減速對股價就是利空了」、「看來可以進場買了」。

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