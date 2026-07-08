台股昨千點跳水免驚！陳龍抓出三大「假利空」 點名台積電、聯發科錯殺即買點

台股昨（7）日開高收最低，盤中驚現大怒神式急殺。對此，分析師陳龍在影音內容中安撫投資人，強調只要全面下跌的原因並非出自台灣本身的基本面或未來訂單出問題，投資人就完全不需擔心，外圍因素引發的恐慌性下跌「很快就會回來了」。

陳龍直言，造成7日台股大跌的核心因素有三點，但本質上皆是假利空或短線情緒失控：

新台幣大幅貶值 新台幣近期走勢疲軟，央行放手貶破32元大關，導致外資大舉賣超匯出，這是衝擊台股大跌約一半的主因。 韓國股市暴跌熔斷 三星日前公布獲利飆增18倍的完美財報，股價卻重挫8%，引發韓股指數崩跌。這並非產業變差，而是因為三星、海力士等記憶體股先前漲多，加上市場擔憂其兩三年後產能翻倍可能導致供給過剩，以及韓國槓桿ETF追漲殺跌所致。 輝達新機櫃卡關傳言 市場傳出輝達新機櫃出貨將延後一年的消息，拖累PCB等相關族群重挫。但陳龍指出，該研究機構過去風評不佳，且輝達當晚已澄清進度正常，此訊息純屬假利空。

陳龍進一步指出，從這場恐慌中反而能看見「台股千載難逢的買點」與契機...

最明顯的火種在於，雖然韓國半導體與記憶體股遭遇血洗，但台灣的記憶體人氣股如南亞科、華邦電、旺宏、力積電等盤中不僅未跌停，甚至一度逆勢上漲；顯示市場承接資金看重的是未來AI代理（Agent）帶來的無限需求，台灣記憶體股展現極佳的抗跌體質。

陳龍強調「算力永遠不夠」，需求呈指數型增長，而供給僅能線性提升，未來3到5年內下單給台灣的趨勢不可逆，台股長線仍看好攻上8萬點。

他建議投資人不要盲目追高已漲多的熱門股（如被動元件、PCB或軍工概念股），這類籌碼仍需修正兩周。

相反地，真正具備產業壟斷地位的績優權值股如台積電（即將迎來法說會，且具備晶圓代工與先進封裝的獨佔定價權，毛利率有望挑戰68%）以及聯發科（自研晶片ASIC長線市場龐大，因短期利空回檔），只要因國際利空拉回，都是絕佳的低檔布局機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。