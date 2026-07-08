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竹竿接菜刀！亞股7日重挫非AI泡沫 謝金河：全球陪南韓去槓桿

聯合新聞網／ 綜合報導
謝金河分析7日台股盤中紅翻黑，重挫逾千點的原因並非AI泡沫化，而是市場槓桿交易過高導致。聯合報系報資料照
謝金河分析7日台股盤中紅翻黑，重挫逾千點的原因並非AI泡沫化，而是市場槓桿交易過高導致。聯合報系報資料照

財信傳媒董事長謝金河昨（7）日台股收盤後在臉書發文，針對亞洲股市大幅震盪表示，包括台股、日本及南韓股市同步重挫，主因並非人工智慧（AI）題材泡沫化，而是市場槓桿交易過高，在股價回檔時引發去槓桿（Deleveraging）效應，造成賣壓快速擴散。

謝金河指出，台股7日盤中一度維持上漲，但上午11時前後，隨著南韓股市賣壓加劇，盤中跌幅一度超過8%，日本日經指數跌勢也同步擴大，終場下跌1480.73點，台、日、韓股市皆成為此次修正的重災區。

謝金河分析，南韓股市近一年在高頻寬記憶體（HBM）題材帶動下大幅上漲，海力士及三星電子股價表現強勁，吸引大量投資人進場。他表示，去年香港市場率先推出以三星電子及海力士為標的的兩倍槓桿ETF後，吸引不少韓國投資人赴港投資，隨後南韓金融監督院今年5月也核准16檔相關兩倍槓桿ETF上市，募資規模約14兆韓元。

他認為，由於槓桿ETF採每日再平衡機制，股價上漲時需持續買進、股價下跌時則必須賣出，容易放大市場波動，也讓海力士、三星電子等權值股股價震盪更加劇烈。

謝金河表示，他自6月起便持續觀察海力士、三星電子及日本鎧俠等記憶體族群股價變化，認為高槓桿交易可能引發市場風險，「我相信必出大事！終於在6月26日南韓金監院院長李燦鎮出來說躺著也要把它擋下來！」設法遏止槓桿ETF過熱現象。

根據謝金河觀察，7日海力士收跌6.06%，盤中一度跌逾11%；三星電子收跌6.92%；日本鎧俠跌11.26%，香港上市的海力士及三星電子兩倍槓桿ETF盤中跌幅更一度超過23%。

謝金河以台灣俗語「竹竿接菜刀（或竹篙湊菜刀）」為喻，認為正好精準反映出海力士，三星兩倍槓桿，「槓桿操作愈大，最後兩隻手都斷掉！」

謝金河指出，亞洲半導體股修正，也將牽動美國記憶體及儲存裝置相關企業，包括美光、SanDisk、Seagate及Western Digital等公司股價表現。他認為，全球市場目前正面臨去槓桿壓力，「南韓民族性很強烈，一切都用到極限！」、「全世界陪伴南韓一起去槓桿」，後續市場是否止穩，仍須持續觀察槓桿資金調整情況。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

槓桿ETF 南韓 謝金河 台股

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