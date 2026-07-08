傳奇投資大師喊「我正在賣」！警告AI泡沫恐破 網酸：幾天幾個月幾年都給你講

87歲億萬富翁Jeremy Grantham再度示警市場，公開表示自己正在持續賣出美國股票，並警告當前美股處於歷史級泡沫，AI熱潮正是泡沫核心。他認為，AI泡沫可能在未來幾天、幾個月，甚至幾年內破裂，一旦市場反轉，部分股票跌幅可能高達七成。

Grantham指出，現在美股估值甚至比2000年網路泡沫時更高，市場對AI的樂觀預期，正推動資產價格脫離基本面。他也主張降低美股配置，轉向海外市場，並提高黃金、白銀、債券與現金部位，以因應可能出現的大幅修正。

不過消息貼上PTT股板後，多數網友對「幾天、幾個月，甚至幾年內」這種時間範圍相當不買單。有人留言「他說2週到二年...和沒說一樣吧」、「泡沫可能在未來幾天、幾個月，甚至幾年內破裂=廢話」、「幾天幾個月幾年幾個世紀」、「阿都給你包牌就好」。

也有網友翻出過去華爾街多次示警美股與AI泡沫的歷史，認為這類警告早已不新鮮。留言包括「你正在賣好幾年了」、「聽他的6年前就空手了 可憐」、「每個月都喊 總有一天會應驗」、「從2020開始滿嘴泡沫到現在」。

但也有部分網友認為，美股估值高、AI資本支出疑慮與科技股漲多，確實不能完全忽視風險。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。