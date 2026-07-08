台股重挫逾千點失守月線！網嘆體感更傷：中小型股才是重災區

台股7日受日、韓股市重挫及美股科技股壓力影響，盤中震盪走低，終場大跌1077.28點，收在45479.11點，創史上第8大單日跌點，並失守10日線與月線。電子、高價股與被動元件族群同步轉弱，僅金融、生醫族群相對抗跌。

根據媒體報導，台積電收2440元、小跌0.81%，相對撐盤，但聯發科、台達電、鴻海、聯電、日月光投控等權值電子股普遍收黑；被動元件族群更成重災區，國巨、華新科、禾伸堂、興勤、金山電多檔跌停，高價股也一片慘綠，千元股家數降至「50千金」。

一名網友在PTT發文表示，上次台股跌破月線後曾被拉回，但這次一根長黑直接灌破5日線、10日線，感覺「不太妙」，加上熱門族群幾乎全面下殺，讓人聯想到市場俗諺「五窮、六絕、七上吊」，質疑7月是否真的進入修正壓力。

多數PTT網友反應分成兩派，一派認為跌點雖大，但跌幅僅2%多，且台積電跌幅不到1%，因此「沒殺意」、「沒感覺」、「明天就漲回來」；另一派則認為櫃買、中小型股與熱門題材股跌勢更重，體感跌幅遠超過大盤，甚至有人形容「體感-2000」、「體感-3500」。

也有網友指出，目前若融資、質押與槓桿資金仍未明顯退場，盤勢可能還會持續震盪；後續焦點將落在台積電法說、美國FOMC會議紀要，以及AI供應鏈需求是否續強。整體來看，台股雖仍處高檔，但這波急跌也讓市場開始重新檢視先前漲幅過大的AI、高價股與被動元件族群風險。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。