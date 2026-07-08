AMD最新AI晶片成本減半！反被達人潑冷水：關鍵問題未解、「它」更值得關注

AMD最新AI晶片MI355X日前因推理成本僅約輝達B200一半，引發市場熱議，也讓不少投資人重新關注AMD在AI GPU市場的競爭力。不過，一名長期關注半導體產業的PTT網友發文分析指出，現階段市場對MI300系列的討論意義已經不大，真正值得觀察的是下一代MI400系列是否能解決核心架構問題，相關討論也引發網友熱烈回應。

一名網友在PTT發文表示，MI300系列最大的問題並非運算能力或HBM記憶體，而是網路互連(Networking)架構。他指出，MI300原本就是為超級電腦設計，後來因AI需求暴增，才在2023年被微軟等客戶推動改造成MI300X投入AI市場，因此整體互連設計並非為大規模AI叢集最佳化。

他分析，目前MI300系列約以8顆GPU組成的系統仍具有成本效益，但若擴充到更大型模型或跨節點部署，Networking限制便會浮現。即使MI355X強化了運算能力與記憶體配置，底層互連架構仍無法改變，因此未來發展空間有限。他認為，真正值得關注的是即將推出的MI400系列，而非持續討論MI300家族。

原PO也提到，AMD近期仍將舉辦AI新品發表會，但他認為，新產品上市初期往往都是「邊測邊修、邊罵邊改」，仍需要一段時間才能成熟；另一方面，輝達的新平台同樣存在不少挑戰，因此目前市場仍處於各家廠商持續優化產品的階段。他預估，MI400真正放量恐怕要等到今年底甚至明年初，屆時才能驗證目前市場對AMD的期待是否過於樂觀。

不少網友則將焦點放在投資面，有人直言「所以到底會不會漲」、「收到暗號，歐印AMD」，也有人認為目前市場已進入「吹故事」階段，GPU概念股估值偏高，提醒投資人留意風險。另有部分網友認為，今年AI概念股主要仍圍繞CPU缺貨與GPU新產品題材輪動，在新一代產品真正量產之前，相關利多仍需持續觀察，不宜僅憑單一測試結果就判斷AMD已全面追上輝達。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。