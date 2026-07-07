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韓股拖累台股殺尾盤！謝晨彥揭三星大跌內幕曝：已出清記憶體

聯合新聞網／ 謝晨彦 股怪教授
謝晨彥指出三星大跌純屬股價漲多後的找藉口下跌，並伴隨韓國槓桿ETF追漲殺跌放大波動，透露自己已順勢出清華邦電、南亞科等記憶體持股。中央社
謝晨彥指出三星大跌純屬股價漲多後的找藉口下跌，並伴隨韓國槓桿ETF追漲殺跌放大波動，透露自己已順勢出清華邦電、南亞科等記憶體持股。中央社

台股今日出現殺尾盤走勢，主因受到韓國股市修正的拖累...

對此，「謝晨彥股怪教授」在影音內容中分析，韓股下跌源於三星Samsung）與海力士（Hynix）的大跌，而三星重挫表面上是因為市場盛傳財報不如預期，但這「只是大家找跌的一個理由跟原因而已」。

謝晨彥指出，記憶體族群大跌的真實原因，核心在於這些股市先前已經漲多，加上韓國當地的槓桿ETF出現「追漲殺跌」的極端操作，進而導致市場產生如此巨大的波動。

因應市場的劇烈變化，謝晨彥他直言，自己在這段時間內已經全數出清記憶體持股，包含華邦電、南亞科以及其他記憶體相關個股。

他以此案例說明自己「在四月買進記憶體、在最近出清記憶體」的調節邏輯，並提醒投資人持續關注市場波動。

◎感謝 謝晨彦 股怪教授 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

韓股 三星 財報 海力士 Samsung 韓國 槓桿ETF

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