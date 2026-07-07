狂賺300兆韓元超越輝達？三星記憶體連三季瘋狂暴漲 PTT驚呼：開張吃40年

三星靠著這波AI與記憶體熱潮到底賺多大？三星半導體事業群（DS）總裁近日表示，三星2026年獲利將超越公司跨入半導體產業以來，過去約40年累積創造的總獲利。消息曝光後震撼市場，也讓PTT網友驚呼「一年賺40年...」、「嚇死人 過去40年欸」。

根據報導，目前分析師預期三星2026年全年營業利益將達約300兆韓元、約2000億美元。不只如此，市場預期三星第二季營業利益將達84.5994兆韓圜、約551億美元，若最終符合預期，將超越輝達第一季535.4億美元的營業利益。

三星驚人獲利背後，記憶體價格上漲成為重要關鍵。三星今年第一季已將標準型DRAM價格較2025年第四季基準價調高約90%，第二季再漲約50%至60%，目前更與客戶協商第三季合約價格，目標最高再漲20%。此外，12GB LPDDR5X合約價格自2025年第一季以來也已累計上漲約3倍。

消息曝光後，網友紛紛留言「跟當年航海王一樣 一年抵一輩子」、「難怪還要漲價 賺完這波可以再躺40年」、「40年磨一劍啦」、「40年不開張，開張吃40年」、「韓國賭對了，當初記憶體死撐下來，贏者全拿」，也有人直呼「三星以前到底有多慘」、「賺爛了…」。

不過，也有網友對這波記憶體榮景能維持多久抱持疑問，留言「明年要是記憶體價格崩盤，韓國是不是就完蛋了」、「沒用好嗎？ 能一直這樣下去嗎？ 盛極必衰」。

報導指出，三星與SK海力士正推動大型記憶體擴產計畫，但新產能最快2033年後才會大幅釋出，只要AI對DRAM與NAND Flash需求持續強勁，高記憶體價格仍有望維持相當長一段時間。

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