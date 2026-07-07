台積電2500元以下是禮物？花旗調高目標價至3800 點名N2、N3與先進封裝無可替代

台積電（2330）法說會前夕，花旗證券率先拉高期待，指出台積電受惠先進製程需求爆發，有很高機率在法說會上同步調高今年營收成長目標與長期營收年複合成長率，並重申「買入」評等，將目標價一口氣推升至3,800元。

花旗看好的關鍵，在於台積電不只擁有先進製程優勢，還有先進封裝加持，形成「雙重護城河」。報告提到，N2與N3需求剛性支撐下，晶圓代工價格到2027年仍有望穩定走高；CoWoS、SoIC與COUPE也已成為AI加速器業界「事實上的標準」。

原文也指出，花旗調高台積電2027、2028年資本支出預估至750億美元、800億美元，並預估2026至2028年EPS分別為106.15元、148.69元、198.42元。原PO則認為，台積電一向走慎重路線，若沒有明確訂單前景，不會輕易砸這麼多錢蓋廠。

消息曝光後，股板不少網友偏樂觀看待，有人留言「台積3800 大盤60000起跳」、「EPS 200 那就是4000 at least」、「先看5000」、「2500以下的GG 是天上掉下來的禮物」、「記憶體熱潮會過，但台GG掌握最先進製程還會很久」。

不過也有網友提醒，外資喊高目標價不代表短線一定買盤跟上，留言「外資在吹 有點可怕........」、「外資一直調高目標價，都在叫別人買，自己都不買」、「外資的目標價都是出貨價」。

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