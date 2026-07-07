三星獲利暴增18倍照樣被殺！市場不買單 網嘆：好也殺、不好也殺

記憶體產業受惠AI需求，迎來超強獲利周期，但市場標準也被拉到更高。三星電子公布第二季初步財報，營收與獲利雙雙優於預期，營業利益年增高達18倍，股價卻在韓股開盤後重挫，盤中跌幅一度逼近8%。

報導指出，問題不在於三星財報不好，而是市場早已把最樂觀情境反映在股價裡。當企業即使繳出歷史級成績，仍無法提供更大的驚喜時，就容易引發獲利了結，也就是所謂的「完美定價」壓力。

貼文曝光後，股板網友也直言這就是利多出盡。有人留言「好也殺 不好也殺」、「利多出盡 獲利了結」、「消息見光就是倒貨」、「股價就提前反應了，不出清怎麼賺錢」、「就單純沒人想當最後一棒的焦慮罷了」。

也有網友把焦點放在記憶體報價漲太兇，認為上游賺太多，反而可能壓縮下游支出。留言包括「賺得越多 越恐怖」、「記憶體漲價爽到自己拖垮市場」、「挖礦的人還沒賺錢,賣鏟子的先漲價了.」、「殺雞取卵」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。