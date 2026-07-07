快訊

致癌油風暴！中聯延誤通報情節重大 石崇良：重罰1.65億元史上最高

台灣1制度換2300萬名「免費稽查員」！老外讚：全球稅務機關都汗顏

一隻貓改寫巴西隊命運？世界盃後網瘋傳「貓咪詛咒」：3年前怨念還在

聽新聞
0:00 / 0:00

三星獲利暴增18倍照樣被殺！市場不買單 網嘆：好也殺、不好也殺

聯合新聞網／ 綜合報導
三星第二季營業利益年增18倍仍遭市場賣壓，引發PTT股板討論「完美定價」、記憶體報價、AI資本支出與利多出盡疑慮。記者曾學仁／攝影
三星第二季營業利益年增18倍仍遭市場賣壓，引發PTT股板討論「完美定價」、記憶體報價、AI資本支出與利多出盡疑慮。記者曾學仁／攝影

記憶體產業受惠AI需求，迎來超強獲利周期，但市場標準也被拉到更高。三星電子公布第二季初步財報，營收與獲利雙雙優於預期，營業利益年增高達18倍，股價卻在韓股開盤後重挫，盤中跌幅一度逼近8%。

報導指出，問題不在於三星財報不好，而是市場早已把最樂觀情境反映在股價裡。當企業即使繳出歷史級成績，仍無法提供更大的驚喜時，就容易引發獲利了結，也就是所謂的「完美定價」壓力。

貼文曝光後，股板網友也直言這就是利多出盡。有人留言「好也殺 不好也殺」、「利多出盡 獲利了結」、「消息見光就是倒貨」、「股價就提前反應了，不出清怎麼賺錢」、「就單純沒人想當最後一棒的焦慮罷了」。

也有網友把焦點放在記憶體報價漲太兇，認為上游賺太多，反而可能壓縮下游支出。留言包括「賺得越多 越恐怖」、「記憶體漲價爽到自己拖垮市場」、「挖礦的人還沒賺錢,賣鏟子的先漲價了.」、「殺雞取卵」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

延伸閱讀

懶人投資全世界該買哪一檔？專家拆解「009826、VT、VWRA」優缺點一次看懂

沒有稀土做不出晶片！009821首檔戰略物資ETF…楚狂人：布局稀土、鈾礦與黃金防禦力滿點

009803上半年狂飆75％超越大盤！國巨、穎崴、高力飆股全打包 老牛讚：換股策略極佳

台股千點大怒神瞬間跳水！郭哲榮揭元凶：三星財報遭錯殺是「周年慶」加碼良機

相關新聞

狂賺300兆韓元超越輝達？三星記憶體連三季瘋狂暴漲 PTT驚呼：開張吃40年

三星預計2026年營業利益將達300兆韓圜，超越40年來累積獲利，市場震驚。記憶體價格上漲推動獲利，第二季預估達84.6兆韓圜，將超過輝達。雖然市場看好，但也對記憶體榮景持謹慎態度。

台積電2500元以下是禮物？花旗調高目標價至3800 點名N2、N3與先進封裝無可替代

花旗證券調高台積電目標價至3,800元，認為其擁有先進製程與封裝優勢，將支撐未來營收成長。預計2026至2028年EPS為106.15元至198.42元，引發市場熱議。

三星獲利暴增18倍照樣被殺！市場不買單 網嘆：好也殺、不好也殺

三星電子第二季獲利年增18倍，營收與獲利均優於預期，但股價卻因市場已預期好消息而重挫接近8%。投資者對企業未能提供更大驚喜感到失望，網友盛讚「好也殺、不好也殺」。

台股千點大怒神瞬間跳水！郭哲榮揭元凶：三星財報遭錯殺是「周年慶」加碼良機

台股7日上演千點大跌，分析師郭哲榮指出，三星財報雖亮眼卻遭市場錯殺，導致韓股大幅下挫，台股也隨之受到影響。郭認為此次調整提供了投資者低價買進優質股的機會，強調產業基本面並未惡化。

4萬點不買等8萬才追？分析師笑看台股昨日殺尾盤：老天爺要送錢請你張開雙手接

台股今日尾盤下殺，大跌200多點，成為亞洲最弱貨幣的台幣受壓，分析師陳龍指出，當前正是逢低買進的好時機，否則將錯過後續漲勢。他預測短期賣壓將結束，並樂觀看待台股未來潛力，特別是台積電的長期價值。

專家看好聯電「三大潛力」估股價向上！網反質疑是出貨訊號

聯電近期股價強勢，市場討論是否仍具續航力。專家認為聯電不再只是成熟製程補漲股，而是具備英特爾合作、地緣政治轉單、AI與先進封裝布局等三大潛力，股價有機會上看300元。不過PTT網友多半質疑，認為利多見報恐成出貨訊號。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。