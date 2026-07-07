何時該進場買台積電？下車時間點在哪？台鐵站務員1句話讓散戶開悟了

另外，若收聽到與我想法不同的觀點時，這效果如同提供給我反面的意見，我會下意識地反覆思考：

「哪一方的觀點比較合理與踏實？」、「在什麼情況下，使對方的觀點成立？」、「這又會產生怎樣的影響與結果？」、「是否是對方背景與人格特質影響到其思考的層面，導致其觀點受限？」

我就是反覆思考那些因素，所以才能具體掌握到公司本業發展的關鍵影響。就這樣，我漸漸去除了能力與見識有限的框架，去除往往直接跳入結論與主觀成見的我。

而如此經年累月地研究下來，我開始比較能夠以更開放的思緒去了解廣泛領域的知識，以及知悉產業與產品的基礎細節（Know in-and-out），為自己建立完整的產業與產品架構，在進一步作相關比較時，具備必須的基本判斷力。

並在往後有機會與發行公司等相關人士對話時，提問投資的必須具體關鍵問題，並能辦識決定投資的進出時機點等的重要訊息，成功提升掌握機會來臨時的投資能力。

本文摘自《慢富學》

在本章節最後，想跟大家分享一則小故事。

「除非不搭上火車，否則只有提早下車或等到站後再下車。」—這句話是出自一名李姓站務員之口，我覺得很適合跟持有台積電股票的股友們分享。

2025年4月23日上午聽了每週都有收聽的Podcast節目聊到台積電，我即進場買了股價822元的台積電股票。

節目的論點是若售價1,000元毛利率50%成本是500元，台灣人工成本若是15元（占成本3%）美國人工成本則是台灣3倍，亦即會漲至45元。若以美國廠成本550元來計算，因美廠免關稅至少10%，美國客戶願以加價一成即1,100元購買，那麼美廠的毛利率仍是50%。

在這之後，我曾在臉書上看到有位陸姓分析師提到，台積電的季配息未來每股10元的議題，當時的季配息是4.5元，現已提高至5元。他的論點是帳上每股現金已是90元，每年每股又會賺60、70、80元不等。

剛剛又聽到2023年即持續分析它的股價可望翻倍的闕分析師節目。而這位闕分析師對台積電的論點已是這幾年都印證。

保守的人是質疑台積電每年擴廠投資大，我的觀點是，這應是知道訂單展望的公司管理高層在控管的。投資人最簡單的功課是，只要看著台積電的產品線比重變化，即3奈米、2奈米的出貨占比是否持續上升即可。

總之，搭上火車後除了欣賞沿路風景、打盹、喝茶、吃東西，或是和列車長、服務人員聊上幾句以外，也很適合上網聽聽路況報告喔！

（本文摘自《慢富學：上班族也能做到的「獨立財富」路徑》作者：李銘儒)

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。