台股千點大怒神瞬間跳水！郭哲榮揭元凶：三星財報遭錯殺是「周年慶」加碼良機

台股7日上演千點大怒神行情，早盤一度大漲400多點、眼看即將突破4萬7千點大關，不料盤中風雲變色，指數瞬間高空跳水倒跌千點。對此，摩爾證券投顧分析師郭哲榮中點出，引發這波急殺的答案只有兩個字「三星」。

郭哲榮分析，三星公布的第二季財報其實非常亮眼，營業利潤年增高達1810%、狂賺89.4兆韓元，不僅超越市場預期，更一舉超越輝達，寫下全球科技業單季營業利益的新紀錄。

然而，三星股價隨後卻重挫8%，連帶導致韓股大跌超過6%...探究其原因，僅是因為部分法人雞蛋裡挑骨頭，認為原本樂觀情況下有機會賺到95兆韓元，如今89.4兆元的成績不夠完美。

郭哲榮直言，這純粹是股價漲多之後硬找理由下跌的市場表現。面對這種情緒性的錯殺，他反而感到很開心，因為這代表台股的「百貨公司周年慶」再度開張，提供投資人更漂亮、更便宜的買點來彎腰撿鑽石。

針對今天的大跌，郭哲榮強調完全不需要害怕，認為今天只是市場情緒稍微失控，並非產業基本面變差，更不是AI時代的結束。

每一次的恐慌都是財富重新分配的開始，真正的大行情從來不是在全民樂觀時誕生，而是在市場充滿恐懼與雜音的時候慢慢孕育出來；他提醒，等到所有人都回過神來瘋狂追股票時，往往最好賺的段落早就已經結束，投資人應把握績優股被錯殺的提前布局機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。