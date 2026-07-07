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台股千點大怒神瞬間跳水！郭哲榮揭元凶：三星財報遭錯殺是「周年慶」加碼良機

聯合新聞網／ 綜合報導
郭哲榮指出台股因三星財報亮眼卻遭市場挑骨頭錯殺而引發千點大怒神，強調產業基本面未變，大跌反而是績優股週年慶的絕佳加碼時機。中央社
郭哲榮指出台股因三星財報亮眼卻遭市場挑骨頭錯殺而引發千點大怒神，強調產業基本面未變，大跌反而是績優股週年慶的絕佳加碼時機。中央社

台股7日上演千點大怒神行情，早盤一度大漲400多點、眼看即將突破4萬7千點大關，不料盤中風雲變色，指數瞬間高空跳水倒跌千點。對此，摩爾證券投顧分析師郭哲榮中點出，引發這波急殺的答案只有兩個字「三星」。

郭哲榮分析，三星公布的第二季財報其實非常亮眼，營業利潤年增高達1810%、狂賺89.4兆韓元，不僅超越市場預期，更一舉超越輝達，寫下全球科技業單季營業利益的新紀錄。

然而，三星股價隨後卻重挫8%，連帶導致韓股大跌超過6%...探究其原因，僅是因為部分法人雞蛋裡挑骨頭，認為原本樂觀情況下有機會賺到95兆韓元，如今89.4兆元的成績不夠完美。

郭哲榮直言，這純粹是股價漲多之後硬找理由下跌的市場表現。面對這種情緒性的錯殺，他反而感到很開心，因為這代表台股的「百貨公司周年慶」再度開張，提供投資人更漂亮、更便宜的買點來彎腰撿鑽石。

針對今天的大跌，郭哲榮強調完全不需要害怕，認為今天只是市場情緒稍微失控，並非產業基本面變差，更不是AI時代的結束。

每一次的恐慌都是財富重新分配的開始，真正的大行情從來不是在全民樂觀時誕生，而是在市場充滿恐懼與雜音的時候慢慢孕育出來；他提醒，等到所有人都回過神來瘋狂追股票時，往往最好賺的段落早就已經結束，投資人應把握績優股被錯殺的提前布局機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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