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4萬點不買等8萬才追？分析師笑看台股昨日殺尾盤：老天爺要送錢請你張開雙手接

聯合新聞網／ 綜合報導
陳龍指出台幣重貶引發的外資賣壓純屬假利空，在美國9月預期降息、台幣勢必回升的趨勢下，大跌正是用布袋裝錢、逢低加碼AI電子股的絕佳買點。中央社
陳龍指出台幣重貶引發的外資賣壓純屬假利空，在美國9月預期降息、台幣勢必回升的趨勢下，大跌正是用布袋裝錢、逢低加碼AI電子股的絕佳買點。中央社

台股昨（6）日遭逢尾盤下殺，終場大跌200多點，市場高喊台幣貶破32元淪為「亞洲最弱貨幣」。對此，分析師陳龍在影音內容中拍手直呼，這是「老天爺要送錢，請你張開雙手接！」他笑稱外資基本上就是「外國的散戶」、台股最大的反指標，外資今天因為台幣補貶而照表操課、大賣大型股，正是內資逢低用力買進的絕佳機會。

陳龍幽默地奉勸投資人：「你現在4萬多點不敢買，難道要等以後漲到8萬點才去追？」他強調，每一次大跌都是黃金買點，除非台積電真的不行、全球算力過剩，否則市場上其餘的AI泡沫論、Token（算力單位）價格下跌等風聲全部都是「假利空」。

算力變便宜是因為黃仁勳的Rubin架構讓成本降了十倍，就像當年5G從一個月3000元降到599元，價格越降，使用者只會越多，這對台積電反而是天大的利多。

展望國際形勢，陳龍指出這波賣壓很快就會結束，因為美國川普政府為了11月的選舉，勢必會在9月祭出「降息終極大招」來討好選民。

一旦美國步入降息循環，美元走貶，日圓跟新台幣就會強勁回升，到時候外資就會大舉翻多、回頭幫內資抬轎，台股在越過5萬點後，大家就會開始喊8萬點，「過幾天你就看看誰在開心的笑！」

面對這場AI工業革命，陳龍認為過去幾十年大家習慣投資的房地產因為人口減少、總量太多，已經很難再翻倍，但AI科技會！台灣現在卡在世界最好的位置，資金勢必會從房市源源不絕流入股市。

雖然最近很熱的PCB、被動元件和記憶體還要再讓它修正兩個星期，但長線依然看好，投資人應堅定鎖定電子股，尤其是目標價上看五字頭的台積電，只要有機會就該用力加碼。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 散戶 台積電 外資 降息

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