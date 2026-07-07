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存金融股是低能兒？陳重銘駁斥高負債比陰謀論：不懂經濟學

聯合新聞網／ 不敗教主 陳重銘
陳重銘駁斥金融股高負債比太危險的言論，解析銀行高負債來自大眾存款、且放貸皆有房車等抵押品保障，屬於高獲利效率的聰明產業。圖／聯合報系資料照片
陳重銘駁斥金融股高負債比太危險的言論，解析銀行高負債來自大眾存款、且放貸皆有房車等抵押品保障，屬於高獲利效率的聰明產業。圖／聯合報系資料照片

針對市場上出現「純金融股太危險、存金融股是低能兒」且質疑銀行負債比高達九成的言論，理財專家「不敗教主」陳重銘在影音內容中強力駁斥，直指這種說法完全不懂經濟學，並強調銀行本質上是透過高度信用擴張來賺錢的聰明機構。

陳重銘解釋，從經濟學角度來看，借錢與負債是推動經濟發展的關鍵...

如果社會大眾買房、買車都必須存到全額現金才能消費，整個經濟運作將會陷入遲滯，相關產業公司與銀行員工也將失去收入；他點出，銀行負債比高達九成的真相，是因為民眾存在銀行的存款，對銀行而言在會計科目上屬於「未來必須歸還的負債」。

然而，銀行並非盲目負擔債務，而是將這些存款資金借貸給需要買房、買車的客戶，並握有房子、車子等高價值的資產作為抵押品。

因此，銀行的債權本質上非常安全，其核心商業模式正是「拿別人的錢來賺更多的錢」，屬於極具獲利效率的聰明產業。

陳重銘更幽默反問，台灣許多頂尖財團家族如國泰蔡家、富邦蔡家、中信辜家、新光吳家等，皆是以金融產業起家且身家雄厚，難道這些富豪也都是低能兒？

他重申，存金融股並非高風險的愚蠢投資，批評者完全忽略了銀行在抵押品保護下的安全獲利機制。

◎感謝 不敗教主-陳重銘 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

金融股 陳重銘

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