專家看好聯電「三大潛力」估股價向上！網反質疑是出貨訊號

聯電近期股價強勢，市場討論是否仍具續航力。專家認為聯電不再只是成熟製程補漲股，而是具備英特爾合作、地緣政治轉單、AI與先進封裝布局等三大潛力，股價有機會上看300元。不過PTT網友多半質疑，認為利多見報恐成出貨訊號。

根據媒體報導，聯電近期一度漲至185元，創37年新高。專家分析，聯電在28、22及14奈米成熟與特殊製程具穩定毛利，OLED顯示晶片市占率也具優勢，若獲利動能延續，2027年EPS有望接近10元、2028年挑戰12元，成為市場重新評價的基礎。

原PO則以「一隻穿雲劍，千軍萬馬來相見」形容聯電行情，認為在南亞科等強勢股帶動下，聯電若再遇處置或高股息賣壓出清，反而可能越關越大尾，並看好外資布局與後續資產翻倍機會。

不過，多數網友看到「上看300元」後直呼「完了」、「準備出貨」、「新聞出來就知道要倒貨」。不少人質疑，若2027年EPS才10元、2028年12元，給予300元股價等於本益比偏高，成熟製程是否能享有高於台積電的估值，仍有很大爭議。

也有網友指出，聯電與英特爾合作、矽光子、2.5D封裝等題材雖具想像空間，但目前實質貢獻仍待驗證，尤其聯電本質仍是成熟製程，若把它當成高成長股評價，恐怕有過度炒作疑慮。

但支持派認為，聯電過去長期被低估，如今外資買盤與高股息賣壓出清，反而可能推升籌碼結構轉強。整體來看，PTT對聯電後市看法分歧，樂觀者看重轉型與評價重估，保守者則認為新聞利多密集出現，短線追高風險已升高。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。