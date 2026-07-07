台積電看好2030半導體市場破1.5兆美元！網樂觀喊：AI榮景還沒結束

台積電近日於日本橫濱技術論壇指出，在AI需求持續帶動下，預估2030年全球半導體市場規模將突破1.5兆美元，其中高效能運算（HPC）占比將提高至55%，成為最大應用領域。消息曝光後，引發PTT股板熱議，多數網友認為，AI成長趨勢仍未結束，也讓市場再度聚焦台積電與AI供應鏈的長期發展。

台積電資深副總經理張曉強表示，半導體市場持續擴張並非單靠記憶體價格上漲，而是來自AI帶動的龐大需求。依公司預估，2030年AI、伺服器等HPC應用將占全球半導體市場55%，智慧手機約占20%，車用半導體則占10%。此外，台積電也透露，日本汽車產業對先進製程需求強勁，正與客戶積極洽談合作。

一名網友在PTT發文表示，台積電最新展望再次證明AI仍將是未來數年半導體產業的核心驅動力，也反問「是誰說算力過剩？」並期待Edge AI何時能接棒成為下一波成長動能。

PTT網友普遍對消息抱持樂觀態度，認為AI需求仍處於長線成長階段，「2030才翻倍，還有好幾年能噴」、「現在歐印怎麼輸」、「台積電翻倍可以預見」、「AI泡沫論是不是又要被打臉」，甚至有人喊出台積電股價上看5000元、台股挑戰10萬點等樂觀預期。

不少人也認為，台積電本身成長速度可望優於整體市場，「半導體市場翻倍，台積電可能不只翻倍」、「魏哲家早就講過了」、「GG下一波動能還沒結束」，並看好AI PC、Edge AI等新應用將持續擴大先進製程需求。

不過，也有部分網友提醒，市場規模成長不代表所有業者都能同步受惠，認為「半導體市場變大，不等於台積電營收一定同步增加」，也有人擔心未來競爭加劇，包括英特爾、三星以及中國半導體產業發展，都可能影響市占率表現。

此外，也有眼尖網友發現，新聞引用的WSTS數據與台積電2030年展望存在時間點差異。WSTS最新預估2026年全球半導體銷售額已可望首度突破1兆美元，而新聞另一段則提到2030年市場規模突破1.5兆美元，部分網友因此質疑數據引用是否混淆不同預測來源。

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