絕不參加上市櫃的新股或增資抽籤 投資公司負責人一席勸世文發人深省

所以，很難去預期能有一次又一次買低賣高的操作高獲利空間。

我不會去融券或借券賣，也不會使用大量融資。即使投資公司倒閉，股票成為壁紙，融券或借券賣的獲利最大上限價差一倍，這情況在上市櫃公司很少見。

融券或借券賣應是賺快錢，當預期有大災難即將來臨、或知道公司有重大利空、或是持股很多的人要拋售、或股價已是最高價即將反轉等，這時在股價即將大跌前作融券或借券賣，短期即會有可觀的高價賣低價買回證券返還券商的機會，而這樣的操作方式也如前述所言，也就是一次機會，不是持續可累積的機會。

本文摘自《慢富學》

而股價與發行公司本業是長期可能相關、在短期不一定會相關。即使有前述的利空，有時股價反而是上漲的。

最近也明顯性的例子即是新冠病毒爆發初期，全球股市大跌之後，因供應鏈斷鍊、美歐大撒幣、及民眾搶買物資，造成快速大通膨，股市反而是反轉走高，即使歐美央行為對抗高通膨暴力升息，股價仍是走高再走高，持續到2024年興起的AI熱潮。當時擔心新冠病毒使經濟停滯衰退而堅持融券或借券放空的操作方式，可以已使自已本金所剩無幾。

另外，前幾年讓我賺一倍的投資標的，在股價起漲初期，我曾融資買進（這是我的第一次融資，也是我至今惟一的一次融資）約已持股部位的一成多來增加持股規模，希望能擴大獲利。

隨後被投資公司股價雖續上漲一、二成，但再之後整個股市在九月大回檔了四成多，當營業員來電通知融資部位維持率不足得補錢時，我很驚訝券商是只看融資部位，而不是用我對同一被投資公司的整個持股規模來計算融資維持率。了解可能的解決方法之後，我不是用補錢或斷頭認購賣掉，而是請券商挪些我的非融資部位來計入融資維持率。

隨後在11月股市回復活絡，以及被投資公司10月及11月月營收年成長率（YOY）均有三成以上，股價快速回升，待12月的月營收年成長率仍維持高檔，股價再走高使我的資本增值翻倍。回想若9月融資維持率不足且無法補錢或補擔保品而被券商把我的融資斷頭出場，也不過才一季度時間，除了少了一倍獲利外，投入本金回流還變少了。

我不會去參加初次上市櫃的新股或已上市櫃的增資新股抽籤，我都直接在次級市場1買賣股票。

買賣上市上櫃公司已發行流通在外的股票，被稱為是證券交易所或櫃檯買賣中心的次級市場股票交易，多已有數年交易與股權分散狀況的資料可了解，這與上市櫃市場初次發行（IPO; initial public offer）有價證券交易不同，因為證券市場普遍會有造市或追逐特定議題或產品的熱潮，而使股價走高的情況，這時候進場可能會使自己持股是證券市場興奮時較高的交易價格。

雖然我不參與新股抽籤，但我仍會了解公司的相關資料及一些資訊。若真有興趣，再於合理股價時進場買股即可。而若該公司上市櫃掛牌後股價一路走高，雖只能再觀察，但也可再驗證股價走勢與基本面狀況的合理程度！

（本文摘自《慢富學：上班族也能做到的「獨立財富」路徑》作者：李銘儒)

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。