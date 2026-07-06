勿忘歷史！億級大戶變路邊攤販…陳重銘警告「六貸同堂」超危險：政府已出手降溫

近期股市行情持續熱絡，市場交易量大增，但也引發不少投資人沉迷其中、甚至無心上班的現象。理財專家「不敗教主」陳重銘在Podcast中，特別針對這波熱潮提出警告，呼籲投資人切勿盲目追求「六貸同堂」的借貸投資模式，並直言「融資就是破產的開始」。

陳重銘回憶，台灣股市在民國78年（1989年）衝刺萬點時同樣盛況空前，當時證券行號子大排長龍，甚至有銀行員工因證券業發放高達100個月的年終獎金而集體離職跳槽。然而，隨之而來的是台股從12000點崩盤至2000點的慘烈歷史...

他強調，價差交易本質上是零和遊戲，現在賺的錢是別人跌倒吐出來的，股市絕無天天過年的道理。

什麼是六貸同堂？

陳重銘指出，雖然在多頭時能藉由層層借貸（如將1000萬台積電質押再投資，滾動放大資產）獲取數倍報酬，但一旦遭遇崩盤，資產極可能瞬間歸零；目前政府已透過政策有意降溫，例如：券商借貸額度早已全面喊卡、調高既有借貸利率至3.92%等，皆是在掐緊資金、預防融資斷頭潮引發社會問題。

陳重銘進一步解析不同借貸工具的優缺點：

信用貸款 以個人職業與誠信為擔保，優點是利率低（如公務員階層）、還款有規律且不會被追繳保證金，適合當作強迫儲蓄；但缺點是額度受限於薪資倍數（約22倍），且一般信貸利率通常較高 融資 槓桿高達2.5倍（自備40萬可買100萬股票），當維持率低於130%時若無力補繳保證金，將面臨券商無情斷頭。投資人往往會陷入「不斷借錢補保證金」的死循環，最終落得傾家蕩產

億級大戶變路邊攤販！

他以過去市場著名的「黃媽媽」真實案例為戒，該大戶擁有數億身家，卻因過度使用融資槓桿，在2008年金融海嘯期間遭遇鴻海股價從300元崩跌的重挫。為維持保證金，她陸續變賣三間房產、賤賣名貴珠寶首飾，最終仍遭券商一次清光斷頭，一夕之間財產全數蒸發，最後只能在路邊擺攤維生。

陳重銘感嘆，若黃媽媽當年不貪心、堅持用現股投資，不只不會被斷頭，光是長年領取股利並持有至今日復甦，依然能安穩度日。

最後，陳重銘給予開了多代同堂槓桿的投資人一項務實建議：趁股市高檔時適度減碼，將風險降低至自身可控範圍；他也重申「有多少錢做多少投資」的理財真諦，期盼投資人能穩健佈局，切莫因一時貪念而走向破產之路。

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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。