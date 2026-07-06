台股「四貸同堂」開滿14倍槓桿…本金100萬放大到1400萬！網：這是賭博

台股多頭狂噴，越來越多人分享半年報，靠融資、質押、信貸、房貸放大部位賺大錢，也讓不少散戶開始好奇：這種「四貸同堂」槓桿到底安全嗎？

有網友在PTT股板發文試算，若本金100萬，加上質押、信貸、房貸後再開融資，等於用100萬做出約1400萬投資部位，槓桿高達14倍，想知道遇到大回檔時會不會直接斷頭。

貼文曝光後，不少網友直言，這種玩法已經不是一般投資，而是高度投機，有人留言「直接質押60那叫賭博不叫投資」、「我沒說賭博不好 但你不要騙自己在投資啊.jpg」、「只有100然後質押60，就是賭博阿，曝險自己要抓好」。

也有網友認為，真正危險的不是信貸或房貸，而是融資與質押這類會被迫砍倉的工具，有人提醒「房貸信貸不失業很難斷頭」、「你只用外部房貸、信貸沒有斷頭風險，只要付得出費用就能一直抱下去，質押、融資才有被迫砍倉的問題」。

不過在多頭氣氛下，也有許多留言相當樂觀，甚至認為現在根本不用怕回檔，網友說「一直噴怎麼斷」、「台股不會跌 直接歐印」、「現在台股根本不會跌啊」、「這種行情一輩子只有一次 看你自己啦 會怕就別玩」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。