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台股「四貸同堂」開滿14倍槓桿…本金100萬放大到1400萬！網：這是賭博

聯合新聞網／ 綜合報導
網友在PTT股板發文試算100萬本金開14倍極限槓桿的玩法，引發眾人針對融資質押被迫砍倉風險與多頭投機心態的兩極化熱烈討論。記者曾原信／攝影
網友在PTT股板發文試算100萬本金開14倍極限槓桿的玩法，引發眾人針對融資質押被迫砍倉風險與多頭投機心態的兩極化熱烈討論。記者曾原信／攝影

台股多頭狂噴，越來越多人分享半年報，靠融資、質押信貸房貸放大部位賺大錢，也讓不少散戶開始好奇：這種「四貸同堂」槓桿到底安全嗎？

有網友在PTT股板發文試算，若本金100萬，加上質押、信貸、房貸後再開融資，等於用100萬做出約1400萬投資部位，槓桿高達14倍，想知道遇到大回檔時會不會直接斷頭。

貼文曝光後，不少網友直言，這種玩法已經不是一般投資，而是高度投機，有人留言「直接質押60那叫賭博不叫投資」、「我沒說賭博不好 但你不要騙自己在投資啊.jpg」、「只有100然後質押60，就是賭博阿，曝險自己要抓好」。

也有網友認為，真正危險的不是信貸或房貸，而是融資與質押這類會被迫砍倉的工具，有人提醒「房貸信貸不失業很難斷頭」、「你只用外部房貸、信貸沒有斷頭風險，只要付得出費用就能一直抱下去，質押、融資才有被迫砍倉的問題」。

不過在多頭氣氛下，也有許多留言相當樂觀，甚至認為現在根本不用怕回檔，網友說「一直噴怎麼斷」、「台股不會跌 直接歐印」、「現在台股根本不會跌啊」、「這種行情一輩子只有一次 看你自己啦 會怕就別玩」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 賭博 信貸 房貸 質押

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