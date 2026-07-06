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鴻海（2317）6月營收年增52％卻月減 網吵翻：到底是要噴還是回200？

聯合新聞網／ 綜合報導
鴻海公布115年6月營收8217.62億元，年增52.11%、月減約4.38%，引發PTT股板討論AI伺服器出貨、毛利率、股價重回300元與是否回測200元等多空看法。路透
鴻海公布115年6月營收8217.62億元，年增52.11%、月減約4.38%，引發PTT股板討論AI伺服器出貨、毛利率、股價重回300元與是否回測200元等多空看法。路透

鴻海（2317）公布115年6月營收，單月營業收入淨額為8217.62億元，較去年同期5402.36億元增加52.11%；累計今年前6月營收達4兆6428.6億元，年增34.99%。公司說明，主要受惠於伺服器出貨增加，以及消費智能新產品出貨優於去年同期。

不過雖然年增幅度亮眼，股板網友第一時間卻聚焦在「月減」。原PO列出今年1月至6月營收，5月為8594.09億元，6月則降至8217.62億元，因此不少人留言「月減」、「月減……99公公」、「難怪三百都站不穩」、「月減太多了吧」、「月減，高點到啦」。

但也有網友認為，鴻海這種體量還能繳出年增52%的成績，其實並不差。有人反駁「這營收很好吧 還在嫌的腦袋是？？」、「較去年同月增加2800億，看不懂就算了」、「這種規模年增52%看不懂?」、「實打實的基本面才有底氣」，認為不能只看月減就判斷AI需求轉弱。

討論也延伸到鴻海的毛利與AI伺服器題材，有網友質疑「真有護城河不會毛利都搞了幾代還是5%6%」、「他就是AI的傳產」，也有人認為鴻海後續若改變備料模式，可能出現「營收減少但毛利率往上走的趨勢」，顯示市場真正擔心的不是營收規模，而是獲利品質能不能跟上。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

鴻海2317 營收 伺服器

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鴻海6月營收創8217.62億元，同比大增52.11%，累積前六個月年增34.99%。儘管年增率亮眼，股網友聚焦月減情況，部分人擔心AI需求轉弱，但也有觀點認為營收仍然表現良好，強調需關注獲利品質。

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