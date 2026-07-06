2027年算力開支恐驟降！小摩示警AI恐面臨變現瓶頸 網翻譯：就是一路噴到2026

AI投資熱潮持續延燒，但摩根大通最新報告示警，AI產業鏈可能正逼近關鍵轉折。報告指出，美國五大科技巨頭近年資本支出快速成長，2026年雲端巨頭算力開支一舉翻倍，但到了2027年，增速恐從100%驟降至22%，2028年後更可能幾近停滯。

報告認為，問題關鍵在於算力商業變現遭遇瓶頸。隨著GPU供給增加、模型運算效率提升，算力租賃價格已較高點大幅滑落，若雲端巨頭無法透過AI應用與服務取得足夠營收，未來可能面臨股東壓力，進一步削減資本支出，進而衝擊半導體產業鏈。

不過消息貼上PTT股板後，多數網友並不買單，認為這類報告更像是外資想吃貨的訊號。網友留言「注意 大摩要吃貨了 不要被騙」、「不要看他說什麼 要看他做什麼」、「又在恐嚇散戶了」、「放恐慌新聞吃貨畢竟是華西街老本行」。

也有網友把「2027年放緩」解讀成2026年仍有行情，紛紛留言「2026年賺完明年再煩惱」、「那也是明年的事 今年先爆賺一波」、「翻譯：一路噴到2027」、「噴到2026年底 繼續炒股」。另有人開玩笑說「灰犀牛 -> 牛 -> 噴」、「犀牛也是牛」。

但也有部分網友認為，AI支出是否能持續，最後還是要看商業化與電力、企業需求能否跟上，有人指出「AI的底氣在訂單的延續，只要資本支出放緩就是跌爛」、「算力其實很貴，很多企業都吃到苦頭了」，顯示市場雖然仍偏多，但對AI投資報酬率的疑慮也開始浮現。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。